Появились жуткие фото из метро Киева: творится апокалипсис

В киевском метрополитене была очень сильная давка
В метро Киева вечером в четверг, 19 декабря, была страшная давка, при чем начиналось это столпотворение еще у входа в подземку. В сеть выложили снимок толпы, которая пытается добраться домой в час пик.
Фото, сделанное на метро Вокзальная, опубликовал пресс-секретарь Министра обороны Алексей Гордеев. В комментариях пользователи пишут, что подобный апокалипсис творился в этот день и на других станциях метро.
"М. Вокзальная. "Мы развиваем традиции недружественности к людям", - подписан снимок.
В метро Киева давка на Вокзальной (фото: facebook.com/alexey.gordyeyev)
В комментариях пользователи сети иронизируют над ситуацией в Киевском метрополитене.
Пользователи Facebook показывают снимки, сделанные днем ранее на станции Майдан Незалежности.
В метро Киева сильная давка на Майдане (фото: facebook.com/alexey.gordyeyev)
По всей видимости, подобные ситуации случаются из-за частого минирования метрополитена. К примеру, 19 декабря, была закрыта одна из центральных станций.