Появились жуткие фото из метро Киева: творится апокалипсис

В метро Киева вечером в четверг, 19 декабря, была страшная давка, при чем начиналось это столпотворение еще у входа в подземку. В сеть выложили снимок толпы, которая пытается добраться домой в час пик.

Фото, сделанное на метро Вокзальная, опубликовал пресс-секретарь Министра обороны Алексей Гордеев. В комментариях пользователи пишут, что подобный апокалипсис творился в этот день и на других станциях метро.

"М. Вокзальная. "Мы развиваем традиции недружественности к людям", - подписан снимок.

В метро Киева давка на Вокзальной (фото: facebook.com/alexey.gordyeyev)

В комментариях пользователи сети иронизируют над ситуацией в Киевском метрополитене.

В тесноте и обиде.

Меня всегда веселили эти двери на входе-выходе.

Сьогодні це не лише на Вокзальній.

Пользователи Facebook показывают снимки, сделанные днем ранее на станции Майдан Незалежности.

В метро Киева сильная давка на Майдане (фото: facebook.com/alexey.gordyeyev)

По всей видимости, подобные ситуации случаются из-за частого минирования метрополитена. К примеру, 19 декабря, была закрыта одна из центральных станций.