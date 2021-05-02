Появились запрещенные фото из СССР, которые пугают жестокой правдой

Появились фото, которые были запрещены в СССР. На них изображена настоящая жизнь советских людей, которую не показывали на передовицах "Правды" и центральных телеканалах. Черно-белые кадры, сделанные в 1980-х демонстрируют тяжелые условия, к которым приходилось приспосабливаться простому народу.
В сети о снимках, показывающих жестокие реалии советской жизни, вспомнил блогер Илья Варламов.
Кадры были настолько правдивы, что стоили их автору работы.
"Эти фотографии, снятые в середине 80-х в Новокузнецке, стоили фотографу Владимиру Соколаеву работы за "очернение социалистического образа жизни", - пишет автор публикации.
В советское время как огня боялись настоящей репортажной фотографии, ведь она разительно отличалась от постановочных кадров счастливой жизни.
"Большинство профессионалов занимались постановкой по заданию Партии. А вот живых, настоящих снимков повседневной жизни мало. Этим и интересны такие фотографы как Владимир Соколаев", - добавил блогер.
Животным тоже было непросто - не только же людям быть "счастливыми" в стране советов.
Ранее мы публиковали одну из серий запрещенных фото из СССР, на которые сложно смотреть без отвращения.