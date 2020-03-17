Появились шокирующие цифры по коронавирусу в Украине

Коронавирус в Украине диагностировали у семи человек по состоянию на 17 марта. При этом COVID-19 в большинстве случаев распространился внутри страны, а не был привезен с Европы или других регионов - эпицентров эпидемии коронавируса.

Такое заявление сделал замглавы Минздрава Виктор Ляшко во время внеочередного заседания Верховной Рады.

По его словам, четверо из семи украинцев заболели уже внутри страны, за границу они не выезжали.

Отметим, что на данный момент известно о таких случаях инфицирования:

3 марта, Черновцы - мужчина, 49 лет, был в Италии (выздоровел),

12 марта - Радомышль, женщина, 71 год (умерла 13 марта), мужчина, 64 года (в Италии была жена),

16 марта - Черновицкая область, две женщины,

16 марта - Киев, студент, контактировавший с женщиной из Радомышля; женщина, вернувшаяся из Франции.

Таким образом, достоверно известно, что трое из семи зараженных были в Италии, Польше и Франции.

"В Украине уже 7 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Из них 4 случая связанные с внутригосударственной передачей данного вируса на территории нашей страны", - заявил Виктор Ляшко.

Напомним, что из-за карантинных мер в Киеве будет остановлена работа Киевского метрополитена. Дата закрытия - 17 марта, точное время пока неизвестно, предварительно - 12:00. Кабмин также принял постановление об остановке метро в Харькове и Днепре.