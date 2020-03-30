Появились новые цифры по умершим от коронавируса в Украине

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Украине "молодой", сравнительно со статистическими данными других стран

Коронавирус в Украине стал причиной смерти 11 человек, 480 - заболело. Среди умерших от болезни есть люди не только пожилого возраста. В Минздраве опубликовали данные о них, а также обновили возрастные группы риска, которые в Украине отличаются от зафиксированных в мире.

Так, в группе риска, согласно статистике Китая и Италии, пожилые люди (после 70-80 лет), в Украине коронавирус моложе. Умершим мужчинам в Киевской области было 47 (Белая Церковь) и 49 лет (Макаровский район).

Напомним, что ранее, 17 марта, в Черновицкой области от осложнений коронавируса умерла 33-летняя женщина. А в Ивано-Франковской области 19 марта умерла 56-летняя женщина.

Согласно данным Общественного здоровья Украины, коронавирусом в нашей стране чаще болеют люди в возрасте от 30 до 60 лет и от В ЦГЗ опубликовали возрастную диаграмму. Кроме того, там сообщили, что 52% случаев заражения - женщины.

Диаграмма заболевших коронавирусом в Украине (фото: facebook.com/phc.org.ua)

Летальные случаи от COVID-19 зафиксированы в Житомирской области (1), Киевской (2), Ровенской (2), Сумской (1), Тернопольской (1), Черновицкой (1), Ивано-Франковской (3).

Мер столицы Виталий Кличко разрушил один из стереотипов о коронавирусе.

"Отброшу один из стереотипов и скажу: вирус поражает не только пожилых людей. В столице 2 случая заболевания детей. И немало молодых людей заболели. Некоторые пациенты, чуть старше 30, - в тяжелом состоянии!" - написал градоначальник в Facebook.

Напомним, что в Украине ужесточили правила карантина.