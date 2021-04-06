Появились новые фото украинок, которые обнаженными позировали в Дубае на балконе

Одна из украинских девушек, которую задержали в Дубае (фото: Daily Mail)

Девушки выставляли в сеть свои фотографии с отдыха в Дубае. При этом некоторых опознали по татуировкам.

Одна из украинских девушек, которую задержали в Дубае (фото: Daily Mail)

Украинская модель Яна также разместила в Instagram фотографии, на которых видно, что она находится в Дубае. Яна была идентифицирована, потому что она была изображена на снимке, получившем название "Маленькая семья", где все девушки показывают свои лица.

Украинская модель Яна, которую задержали в Дубае (фото: Daily Mail)

Еще одну украинскую модель, Диану, также опознали по двум узнаваемым татуировкам.

Украинская модель Диана, которую задержали в Дубае (фото: Daily Mail)

Украинку Екатерину Кашенко также идентифицировали. Дома она работала стилистом по бровям.

Украинская модель Екатерина, которую задержали в Дубае (фото: Daily Mail)

София Ткачук еще одна из моделей, которую идентифицировали. Ее в сети отметили на нескольких фотографиях коллеги-модели Яна и Диана.

Украинская модель София, которую задержали в Дубае (фото: Daily Mail)

Марианна Федчук из Ужгорода, ей чуть за 20. Она поделилась фотографиями из Дубая в Instagram.

Украинская модель Марианна, которую задержали в Дубае (фото: Daily Mail)

По данным ТСН, спикер МИД Олег Николенко, заявил, что местная полиция задержала всех 12 украинок. Также задержана вся съемочная группа - это четыре десятка людей.

При этом полиция также задержала и соседа-папарацци, который оказался гражданином РФ.

В Дубае задержали украинок, которые обнаженными позировали на балконе (фото: patriot.ist)