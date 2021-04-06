ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Появились новые фото украинок, которые обнаженными позировали в Дубае на балконе

Новина українською → ОАЭ, Вторник 06 апреля 2021 18:39
Появились новые фото украинок, которые обнаженными позировали в Дубае на балконе Коллаж РБК-Украина: в сети появились новые фото украинок, которые обнаженными позировали в Дубае
Автор: Styler

В Дубае задержали молодых девушек, которые устроили откровенную фотосессию на балконе одного из небоскребов. Выяснилось, что среди них было 12 украинок. При этом в сети появились личные фото девушек из Instagram.

Многим девушкам около 20 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Появились новые фото украинок, которые обнаженными позировали в Дубае на балконе

Одна из украинских девушек, которую задержали в Дубае (фото: Daily Mail)

Девушки выставляли в сеть свои фотографии с отдыха в Дубае. При этом некоторых опознали по татуировкам.

Появились новые фото украинок, которые обнаженными позировали в Дубае на балконе

Одна из украинских девушек, которую задержали в Дубае (фото: Daily Mail)

Украинская модель Яна также разместила в Instagram фотографии, на которых видно, что она находится в Дубае. Яна была идентифицирована, потому что она была изображена на снимке, получившем название "Маленькая семья", где все девушки показывают свои лица.

Появились новые фото украинок, которые обнаженными позировали в Дубае на балконе

Украинская модель Яна, которую задержали в Дубае (фото: Daily Mail)

Еще одну украинскую модель, Диану, также опознали по двум узнаваемым татуировкам.

Появились новые фото украинок, которые обнаженными позировали в Дубае на балконе

Украинская модель Диана, которую задержали в Дубае (фото: Daily Mail)

Украинку Екатерину Кашенко также идентифицировали. Дома она работала стилистом по бровям.

Появились новые фото украинок, которые обнаженными позировали в Дубае на балконе

Украинская модель Екатерина, которую задержали в Дубае (фото: Daily Mail)

София Ткачук еще одна из моделей, которую идентифицировали. Ее в сети отметили на нескольких фотографиях коллеги-модели Яна и Диана.

Появились новые фото украинок, которые обнаженными позировали в Дубае на балконе

Украинская модель София, которую задержали в Дубае (фото: Daily Mail)

Марианна Федчук из Ужгорода, ей чуть за 20. Она поделилась фотографиями из Дубая в Instagram.

Появились новые фото украинок, которые обнаженными позировали в Дубае на балконе

Украинская модель Марианна, которую задержали в Дубае (фото: Daily Mail)

По данным ТСН, спикер МИД Олег Николенко, заявил, что местная полиция задержала всех 12 украинок. Также задержана вся съемочная группа - это четыре десятка людей.

При этом полиция также задержала и соседа-папарацци, который оказался гражданином РФ.

Появились новые фото украинок, которые обнаженными позировали в Дубае на балконе

В Дубае задержали украинок, которые обнаженными позировали на балконе (фото: patriot.ist)

Напомним, брат задержанной за стриптиз в ОАЭ украинки рассказал, что она говорила семье.

Ранее самый высокий небоскреб в Дубае подсветили сине-желтыми цветами в честь Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь скандал
LITE
В Украину движутся снежные ливни: какие области сильно пострадают
В Украину движутся снежные ливни: какие области сильно пострадают