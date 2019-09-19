Появились новые данные о болезни Анастасии Заворотнюк

У Анастасии Заворотнюк в апреле 2019 года диагностировали глиобластому - рак мозга. 13 августа все СМИ облетела новость о том, что звезда "Моей прекрасной няни" находится в реанимацию и ее ввели в медикаментозную кому. Недавно появились новые данные о болезни актрисы и ее лечении, пишут росСМИ.

Напомним, с начала госпитализации Заворотнюк появлялась информация, что актрисе становится все хуже. Но вечером 18 сентября, было объявлено, что Анастасия Заворотнюк вышла из комы и ее перевели в обычную палату.

Также появилось опровержение того, что актриса была в коме - эту информацию, по некоторым данным распространял скандальный продюсер Андрей Разин, который захотел хайпонуть на болезни звезды.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Тем не менее, актриса больна, и больна - серьезно. Сейчас же врачи говорят, что "няня Вика" может выздороветь. А также обсуждают возможность проведения операции.

Елена Малышева, известный российский теледоктор считает, что причиной возникновения болезни могут быть стволовые клетки, которые 48-летняя актриса якобы использовала для омоложения.

По словам эксперта, главным риском использования стволовых клеток, является высокий потенциал их деления.

Врач подчеркнула, что в современной медицине пока не изучено большинство видов стволовых клеток.

"Никаких позитивных результатов использование стволовых клеток нет (кроме лечения лейкоза). Оказалось, что это может приводить к развитию опухолей", - утверждает Малышева.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Также сообщается, что Анастасия Заворотнюк отказалась от лечения в российской государственной клинике и улетела в Германию в апреле этого года. Об этом рассказал руководитель отделения в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Николай Коновалов.

Именно у этого специалиста некогда проходила лечение от рака позвоночника коллега Заворотнюк по ситкому "Моя прекрасная няня" Любовь Полищук.

"То, что в итоге она улетела в Германию - это только ее выбор. Никто от нее не отказывался. Она выбрала, где ей комфортней", - говорит Коновалов.