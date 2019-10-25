Появились фото Заворотнюк из онкологической больницы

Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в клинике на Рублевке. Тем временем в Instagram-аккаунте на поддержку актрисы появились фото звезды "Моей прекрасной няни" с онкобольными детьми.

Эти снимки были сделаны в одной из онкологических больниц. Правда, когда именно - не известно. Фотографии сопровождаются трогательным постом о том, как Анастасия в свое время поддерживала больных раком детей.

Анастасия Заворотнюк с онкобольным ребенком (фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

"У Насти в жизни была не одна история, когда в ее поддержке нуждались заболевшие тяжелым недугом дети. Они мечтали встретиться с любимой актрисой, - это было очень важно, чтобы поверить в чудо и психологически нацелиться на выздоровление. Терапия положительными эмоциями действительно давала свои результаты. Сегодня некоторые из этих "детей" - совсем уже взрослые люди, которые сумели справится с болезнью и вернуться к нормальной благополучной жизни. И они теперь откликаются из разных уголков страны, хотят поделиться своим теплом, как когда-то Настя делилась с ними своим и вселяла уверенность в том, что все будет хорошо. Спасибо, мы любим и помним абсолютно каждого!" - говорится в посте.

Анастасия Заворотнюк с онкобольным ребенком в больнице (фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

Кроме того, уверяют родственники Заворотнюк, актрисе продолжают массово писать люди, которые борются с онкологией прямо сейчас.

"Удивительные люди, которым в своей такой непростой ситуации хватает души, чтобы сопереживать другим", - написали родные актрисы.

В семье Заворотнюк говорят, что они не просто благодарны каждому, кто присылает письма в поддержку кинозвезды, а читают все истории и молятся за них.

"Мы знаем, понимаем и чувствуем одинаково. Поэтому, пожалуйста, выздоравливайте скорее, пусть у нас всех все получится!" - обратились близкие Заворотнюк к ее поклонникам, которые борются с болезнью.

Анастасия Заворотнюк с онкобольными детьми (фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

Звезды комментируют болезнь Заворотнюк

В то же время, актриса Александра Яковлева вспомнила свой опыт борьбы с раком и дала важный совет Заворотнюк.

По словам звезды таких культовых фильмов, как "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов" и других, побороть болезнь "не помогают ни деньги, ни связи". Поэтому, уверена актриса, Анастасия должна сейчас "сама понять, в каком состоянии она находится".

А жена актера Виктора Проскурина, продюсер и художник Ирина Хонда прокомментировала нежелание Анастасии Заворотнюк и ее родственников раскрывать детали болезни.

"Если Настя захочет об этом сказать, надеюсь, что у нее хорошая ситуация, она примет решение и скажет об этом", - сказала Хонда в эфире шоу "Пусть говорят" и добавила, что не понимает, "зачем рассказывать всем, что тебе плохо?".

По мнению продюсера, звезда, которая сталкивается с болезнью, должна понимать, что она "манифестирует" - чтобы ее пожалели, или же становится примером, как справиться с недугом. Заворотнюк, судя по всему, не хочет, чтобы ее жалели, так как она - сильная женщина.

Анастасия Заворотнюк с семьей (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)