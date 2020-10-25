Появились фото очередей в избирательные участки: коронавирус не страшен

Местные выборы 2020 (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве на избирательных участках собрались очереди

В Киеве 25 октября, как и во всей Украине, проходят местные выборы. Из-за коронавируса вход в участки ограничен, поэтому, чтобы отдать свой голос, приходится ждать в очереди. Блогер Клим Браткивский показал фотографии очередей и рассказал, сколько ему пришлось ожидать, чтобы проголосовать за одного из кандидатов. Об этом он рассказал в своем Facebook.

Как сообщается, пребывание в очереди длилось около 35 минут.

"Стою в очереди уже 35 минут...", - написал блогер.

Также он добавил фотографии очередей. Судя по фото, большинство избирателей носят маски и соблюдают социальную дистанцию.

Очередь на избирательном участке в Киеве (фото: facebook.com/klimetin)

Стоит отметить, что очереди начали собираться еще до открытия. Фотографию одной из крупнейших очередей опубликовал журналист Андрей Павловский в своем канале в Telegram.

Очередь на избирательном участке в Киеве (фото: PavlovskyNews)

В Одессе сфотографировали еще более длинную очередь.

"На многих участках очереди. И не потому, что много желающих проголосовать, а потому, что слишком много бюллетеней и на одного человека уходит минут 5, еще больше времени люди проводят в кабинках, пытаясь понять, что к чему", - сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".

Очередь на местных выборах в Одессе (фото: Украина Сейчас)

Стоит отметить, что график работы избирательных участков, согласно регламенту проведения выборов – с 8:00 до 20:00 по киевскому времени. Избирательные участки начнут закрываться уже в 19:55.

После голосования волонтеры предлагают украинцам принять участие в опросе президента Владимира Зеленского. Ранее РБК-Украина писало о том, что нужно знать об опросе.

Стоит отметить, что в "день тишины" в Украине полиция зафиксировала 48 правонарушений.