Появились детали страшного ДТП под Одессой, в котором погиб 20-летний жених

ДТП под Одессой (коллаж РБК-Украина)

Жуткое лобовое ДТП унесло жизнь молодого парня, еще пятеро людей получили тяжелые травмы

На трассе Одесса-Рени случилось страшное ДТП - микроавтобус Ford "лоб в лоб" столкнулся с легковым автомобилем Opel, в салоне которого находилась семья из четырех человек. В результате аварии пятеро людей получили травмы, а один - 20-летний парень - умер в больнице от полученных травм.

По информации полиции, ДТП возле села Великий Дальник случилось из-за того, что водитель буса не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате столкновения легковушка превратилась в груду металла, а микроавтобус "ушел" в кювет.

ДТП под Одессой (фото: facebook.com/balinskyy.vladislav)

В Opel ехали супруги Анатолий и Наталья Быткины с 19-летней дочерью Татьяной и будущим зятем, 20-летним Арсением Кольчиком, пишет "Обозреватель". Пассажиров удалось достать из машины только после вскрытия крыши.

Сейчас учительница младших классов в одесской школе №118 Наталья Биткина и ее дочь Татьяна в тяжелом состоянии в больнице. На их лечение неравнодушные одесситы собирают средства.

Наталья Биткина (фото: facebook.com/nataliya.zinevich)

Вероятный виновник ДТП 42-летний водитель Ford также пострадал. Сейчас он находится в общей палате терапевтического отделения.

"Очевидцы говорили, что после аварии водитель бегал и кричал, что это он во всем виноват. Когда приехала скорая, он упал возле машины на землю. Думаю, он сделал это специально", - рассказала друг семьи Биткиных Наталья Ефимова и добавила, что водитель Ford сейчас всячески пытается избежать ответственности.

Помочь семье Биткиных каждый желающий может, перечислив деньги на карту ПриватБанка: 5168 7554 2442 9898 (Татьяна Быткина).

Скриншот поста (facebook.com/nataliya.zinevich)

Напомним, 27 июля во Львовской области в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в Самборском районе один человек погиб и один пострадал.