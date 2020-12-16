Повторное заражение коронавирусом: в Минздраве рассказали, кому опасаться

Коронавирусом повторно рискуют заразиться те, кто переболел в первый раз в легкой форме. Причина этому - недостаточное количество антител, которые выработались во время болезни. И хотя этот вопрос еще не до конца изучен, ученые все чаще делают такие выводы.

Так, в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины рассказали, почему происходит повторное инфицирование и как этого избежать.

После перенесенного коронавируса в организме вырабатываются антитела, специфические для данного вируса. Но их уровни разные: у тех, кто болел в тяжелой форме - их больше, а у тех, кто перенес в легкой, соответственно - меньше.

"Вероятно, в группе риска повторного заражения новым коронавирусом есть люди, которые перенесли заболевание в легкой форме", - говорится в сообщении.

В Украине также происходят случаи повторного инфицирования. Пока что их процент невысок - 0,25% от начала пандемии. Но здесь нельзя исключать, что повторно заболевшие заражались мутировавшим вирусом. Однако на сегодня в Украине не было исследований, которые бы подтвердили, что эти вирусы генетически отличаются между собой.

"Повторный положительный результат ПЦР, полученный не ранее 40 дней от первого положительного результата, выявлено в 2 161 человека. Из них 12% - 250 человек - медицинские работники", - рассказывают в Минздраве.

Пока что нет научно доказанных доказательств, сколько длится иммунитет от коронавируса, поэтому врачи рекомендуют придерживаться тех же мер безопасности, даже если вы уже болели:

тщательно мыть руки или пользоваться антисептиком,

не касаться лица,

придерживаться физической дистанции,

носить маску в общественных местах,

кашлять или чихать в локтевой сгиб или салфетку,

при появлении первых признаков болезни следует обратиться к врачу.

Ранее о случаях повторного заражения коронавирусом в Украине рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Также украинский инфекционист рассказала, как определить, что вы уже переболели коронавирусом.