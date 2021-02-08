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Повторное заражение COVID-19 и последствия болезни: врач назвал группы риска

Новина українською → Понедельник 08 февраля 2021 15:15
Повторное заражение COVID-19 и последствия болезни: врач назвал группы риска Врач назвал группы риска повторного заражения коронавирусом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Коронавирусом можно заболеть повторно, но такое случается нечасто. Врач говорит, что риск подхватить инфекцию снова есть у тех людей, которые имеют проблемы с иммунитетом. Если же болезнь вызвала последствия и осложнения, следует обратиться к узкопрофильным специалистам.

Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Дубровский на своей странице в Facebook.

По словам медика, и в дальнейшем коронавирус "цеплять" будет преимущественно людей в возрасте. А вот молодым людям, детям и даже беременным женщинам коронавирус не так страшен - но при условии, что у них нет проблем со здоровьем.

"Молодые, здоровые дети, подростки, беременные болеют очень легко. Даже если у некоторых из них КТ показало 30-40% поражения, то это очень условно. Это не означает, что "сгорело" 30% легких. Это участки отека со значительным накоплением гиалуроновой кислоты, которая поглощает воду. Но это обратимый процесс", - сказал Дубровский.

Если же вы после болезни получили постковидные последствия, то лучше проконсультироваться со специалистами, которые помогут вам вернуться к прежней жизни. К примеру, к кардиологу, эндокринологу, неврологу.

"Если у вас не было серьезных последствий инфекции - возвращайтесь к привычной жизни. В первый месяц не нужно делать значительных физических нагрузок, следует много гулять, нормально кушать, высыпаться и восстанавливать свой иммунитет. В спортзалы и бассейны лучше не ходить, потому что все-таки могут быть участки в легких, которые еще не восстановились", - советует Дубровский.

Ранее Евгений Дубровский также рассказал, что часть украинцев никогда не заболеет коронавирусом, и назвал особенности этих людей.

А вот авторитетный инфекционист Ольга Голубовская объяснила спад коронавируса в Украине, и посоветовала не расслабляться.

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