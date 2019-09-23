Не повод пугать раком мозга: Супрун рассказала о приступах боли

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Спурун дала ряд рекомендаций, как облегчить страдания при приступах мигрени

Уляна Супрун рассказала об очень болезненных приступах головной боли - мигрени, которая сопровождается чувствительностью к свету, звуку, тошнотой и даже временными нарушениями зрения. При этом такое состояние может длится до 48 часов.

Мигрень, по словам экс-чиновницы, это тяжелейшее испытание. Но с ней можно научиться жить, уменьшив силу и частоту приступов.

Что нужно знать о мигрени

Приступы сильнейшей боли в два раза чаще встречаются у женщин детородного возраста, чем у мужчин.

Изредка мигрень бывает и у детей, но часто ее не диагностируют.

Склонность к мигрени очень часто передается по наследству.

Как отличить мигрень от головной боли

Боль ассиметрична.

Чувство пульсации.

Сильная, долго длящаяся боль.

Теряется способность что-либо делать, а от работы или раздражителей боль усиливается.

Мигрень может сопровождаться тошнотой и "аурами" - вспышками, зигзагами или пятнами перед глазами, нарушением зрения, желанием избегать звуков и света.

"Одна из проблем с мигренями, кроме того, что это больно, в том, что с ней не всегда обращаются к врачу, а врачи не всегда ее диагностируют, а если и делают это, то не придерживаются курса лечения и не меняют образ жизни", - пишет Супрун.

Супрун рассказала, как бороться с мигренью (фото: universityofcalifornia.edu)

Как лечить мигрень

Склонным к мигреням людям, Уляна Супрун советует вести дневник. В нем следует фиксировать сколько вы спали, была ли жажда, что ели, а для женщин - указывать фазу цикла.

С мигренью следует идти к неврологу. Врачу необходимо показать свой дневник и рассказать о лекарствах, которые вы примали/принимаете, чтобы обуздать приступы.

"Важно собрать полный анамнез, ведь часто мигрени являются сопровождающими заболеваниями при депрессии, фибромиалгии, ожирение, или так называемого drug overuse, когда люди чрезмерно потребляют обезболивающие", - утверждает эксперт.

Кроме того, мигрень, как и головная боль - не повод бежать на МРТ и пугать раком мозга. Врач должен оценить все риски, и только если они превышают 1%, тогда отправлять на обследование.

Супрун рассказала, как бороться с мигренью (фото: universityofcalifornia.edu)

Первым звеном при приступе является ибупрофен, ацетаминофен, триптаны. Если же указанные препараты не действуют, врач может назначить эрготамины, средства от тошноты, опиаты, или их комбинацию.

Кроме того, в аптечке нужно иметь бета-блокаторы, трициклические антидепрессанты и антагонисты ангиотензина. В случае мигрени иногда назначают стимуляцию блуждающего нерва.

Кроме лекарств необходимо придерживаться определенного образа жизни