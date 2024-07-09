"Повний п***ець": як світові зірки відреагували на ракетний удар по "Охматдиту"

8 липня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні, одна з ракет впала на територію дитячої лікарні "Охматдит". Всесвітньо відомі зірки підтримали Україну і закликали свої аудиторії долучитися до допомоги постраждалим.
РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться подробицями заяв всесвітньовідомих зірок.
Відомий американський історик, професор Єльського університету. Він спеціалізується на історії Східної Європи, зокрема України, Польщі та Росії. У своєму акаунті мережі "X" Тімоті зробив репост допису юристки Олександри Матвійчук, в котрому та поділилася інформацією про трагедію.
"Бо Росія скинула бомбу на дітей з раком", - підписав публікацію Снайдер.
"Король жаху", американський письменник, відомий своїми творами в жанрах жахів, фентезі, трилера та містики Стівен Кінг на своїй сторінці в "X" написав про теракт.
"Сьогодні приятель Трампа Путін бомбив дитячу лікарню в Україні. 37 людей загинули", - резюмував письменник.
Одна з найталановитіших і найзатребуваніших акторок сучасності, американська зірка Джессіка Честейн підтримала жертв трагедії. Артистка написала, що вона відвідувала "Охматдит" у серпні 2022 року.
"Цей заклад - найбільший в Україні дитячий медичний центр і має життєво важливе значення для догляду за деякими з "найтяжчих" дітей з усієї країни", - закликала акторка донатити на допомогу лікарні.
Британський музикант, найбільш відомий як вокаліст та фронтмен рок-гурту "Bring Me the Horizon" Олівер Сайкс теж не став осторонь. У своєму Instagram рокер поширив інформацію про злочин Росії проти України та закликав свою аудиторію долучитися фінансовою підтримкою.
"Повний п***ець. Будь ласка, допоможіть", - відреагував музикант.
Instagram-stories Олівера Сайкса (Скриншоти)
Американський актор, режисер та продюсер, відомий широкій аудиторії завдяки ролі ангела Кастіеля у популярному серіалі "Надприродне". Міша запостив на своїй Instagram-сторінці допис, в котрому розповів, яку шкоду РФ завдала дитячій лікарні.
Актор додав посилання, за котрим можна долучитися до збору на допомогу постраждалим.
"Якщо можете, будь ласка, допоможіть", - закликав артист.
Одна з найуспішніших та найвідоміших актрис сучасності, а також письменниця, продюсерка та громадська діячка Джеймі Лі Кертіс опублікувала допис, в котрому наголосила, що війна досі триває. Акторка зробила репост тексту і фотокарток Юлії Кочетової, яка документувала події "Охматдиту".
"Війна ще не завершена", - підписала артистка.
Раніше ми розповідали, що Оля Полякова зі сльозами відреагувала на обстріл "Охматдиту".
А також писали, про реакцію Алли Пугачової на ракетний обстріл київської дитячої лікарні.
При створенні матеріалу було використано джерела: Допис в X Тімоті Снайдера, допис в X Стівена Кінга, допис в Instagram Джессіки Честейн, Instagram-stories Олівера Сайкса, Instagram-stories Міші Коллінза, допис в Instagram Джеймі Лі Кертіс.