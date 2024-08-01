Повинні бути в раціоні: 6 корисних продуктів, які допоможуть знизити ризик раку кишківника

Чому виникає рак кишківника

Злоякісні пухлини утворюються внаслідок неконтрольованого розмноження аномальних клітин.

Фактори навколишнього середовища та спосіб життя людини також відіграють важливу роль. Ризик виникнення раку кишківника підвищує:

малорухомий спосіб життя

наявність шкідливих звичок (куріння та вживання алкоголю)

вживання малої кількості клітковини та інших шкідливих продуктів

недостатнє вживання води

надмірне вживання червоного м’яса та ультрапереробленої їжі, зокрема ковбас, копчених продуктів, фастфуду

Які продукти допоможуть знизити ризик

За словами гастроентеролога, існують продукти, які можуть допомогти знизити ризик раку кишківника.

Фрукти і овочі

Вони містять багато вітамінів, мінералів, антиоксидантів і харчових волокон.

Цільнозернові продукти

Експерт зазначила, що такі продукти містять харчові волокна, які стимулюють скорочення кишківника та допомагають формуватись випорожненням.

Також вони є чудовим джерелом пребіотиків, ﻿﻿дають ситість на тривалий час, що допомагає зменшити кількість перекусів та солодощів.

До того ж вони сприяють стабілізації рівня цукру завдяки високому вмісту розчинних волокон.

Рослинні білки

Містяться у насінні, горіхах, бобових та сої. Вони мають низький вміст насичених жирів у порівнянні із білками тваринного походження, але це не означає, що треба виключити останні з раціону.

Окрім того, вони містять пребіотики - олігосахариди та пектин.

Риба

Люди, які вживають рибу на постійній основі, мають менший ризик розвитку раку кишківника. Омега-3 жирні кислоти, які містяться в морській рибі, мають протизапальні властивості.

Риба містить також селен та вітамін Д.

Кисломолочні продукти

Містять лакто та біфідобактерії, які своєю чергою допомагають підтримувати здорову мікрофлору кишківника.

Зелений чай

Містить такі корисні сполуки, як поліфеноли та катехіни, які мають антиоксидантні властивості.

Куріння та рак товстої кишки

Куріння значно підвищує ризик виникнення раку товстої кишки та розповсюджених новоутворень. Доведено, що у курців майже у два рази частіше виникають поліпи товстої кишки.

Рак внаслідок куріння може виникати навіть у молодому віці. Водночас, що довше пацієнт курить, то більшим є ризик колоректального раку та поліпів товстої кишки.

Після того, як людина кинула курити, ризик раку товстої кишки знижується, але він залишається підвищеним ще протягом 20-30 років.