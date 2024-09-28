Повернувся з-за кордону, аби захищати рідну країну: на фронті загинув відомий артист

Артем Ковбасинський загинув

"На жаль, не всі повертаються з війни. Ми отримали болісну звістку, що в Україні на полі бою загинув колишній артист балету Клайпедського державного музичного театру Артем Ковбасинський", - йдеться у пості.

Також там зазначається, що танцюрист повернувся в Україну на початку повномасштабної війни, оскільки вважав своїм обов'язком йти на фронт.

"Я маю повернутися у свою країну і захищати її від окупантів. Це мій обов'язок і перед батьківщиною, і перед близькими, які там залишилися. Але це рішення було важким, не приховуватиму", - говорив захисник.

Артемові було 24 роки (Фото: facebook.com/klaipedosvalstybinis.muzikinisteatras)

Що відомо про кар’єру Артема Ковбасинського

Артем почав займатися танцями у 2019 році в професійній школі, куди його відправили батьки. Пізніше він здобув диплом хореографа в Академії танцю Сержа Лифаря у Києві. Після цього хлопець одразу почав працювати у балетній трупі, а згодом разом із коханою перебрався до Литви.

Хлопець повернувся з-за кордону і вирушив на фронт (Фото: facebook.com/klaipedosvalstybinis.muzikinisteatras)

Повернення в Україну та військова служба

Після повернення в Україну 24-річний Артем почав вчитися стрільби, оскільки раніше не мав досвіду у військовій справі. У Литві він також знайшов людей, які допомагали купувати для військових форму, спорядження та аптечки, і домовився про те, аби всі ці речі доставити ці речі були доставлені у його рідні Бровари.

Після закінчення військового вишколу Артем разом з іншими побратимами вирушив на фронт.