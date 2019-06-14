Повернись! Меган Маркл публично опозорилась (видео)

Меган Маркл получила выговор от своего мужа принца Гарри. Семейные "разборки" прошли на официальном мероприятии на глазах огромного количества людей. В сети появилось видео неудобного момента.

Члены королевской семьи вышли на балкон Букингемского дворца, чтобы наблюдать за парадом "Войска Цвета" в прошлую субботу. Меган Маркл решила повернуться к Гарри, но тут же получила замечание - раздраженный супруг потребовал от нее развернуться. Это произошло дважды.

Анализируя отснятый материал, эксперт по чтению по губам пришел к выводу, что принц Гарри сказал Меган: "Да, все верно", когда она посмотрела на него в первый раз, прежде чем добавить: "Повернись… Смотри", передает Daily Mail.

Принц Гарри отчитал Меган Маркл на балконе Букингемского дворца 8 июня (фото: скриншот)

Обмен "любезностями" произошел за несколько минут до начала исполнения британского гимна.

В тот день, 8 июня, торжественно прошел день рождения Елизаветы II. Герцогиня Сассекская Меган Маркл и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон стояли на балконе по разные стороны от королевы.

Фото: скриншот

"Звездой" дня стал младший ребенок Кейт принц Луи, который махал толпе на свой дебютный марш.

Отметим, что 37-летняя Маркл впервые появилась на публике после рождения первенца Арчи Харрисона.

Видео: YouTube / ggvmar

Как сообщалось ранее, Маркл и Миддлтон снова в ссоре. Светский обозреватель Роб Шутер считает, что причина решения Маркл покинуть Великобританию кроется не только в желании показать сына своим родственникам.

Также мы писали о том, что принц Гарри помирился с братом - принцем Уильямом, хотя слухи о вражде между ними не утихали с начала года.

Напомним, что Меган Маркл по определенным причинам недовольна королевской жизнью.