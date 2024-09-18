"Поверни корону": нову "Міс Туреччину", яка підтримує Україну, зацькували через зовнішність (фото)

Спадкоємиця високопоставленого дипломата з турецького МЗС здобула перемогу у конкурсі краси "Міс Туреччина", обійшовши 20 фіналісток, і тепер представить країну на "Міс світу".

Випускниця медичного факультету Університету Коч у Стамбулі, яка володіє трьома мовами, зіштовхнулася зі цькуванням в мережі.

Іділь Більген (фото: instagram.com/missturkey.official)

Заздрісники стверджують, що вона перемогла лише завдяки впливовому становищу її батька і його зв'язкам.

Крім того, хейтери негативно коментували її зовнішність, заявивши, що вона виглядає як чоловік. Більген навіть порівняли з персонажем чоловічої статі, який зображував жінку в комедійному фільмі "Шабан" 1984 року.

Дівчині довелося відключити коментарі на своїх сторінках у соцмережах через хвилю критики. Навіть турецькі знаменитості не залишилися осторонь цієї ситуації.

Іділь Більген (фото: instagram.com/missturkey.official)

"Можливо, вона поверне корону або буде щось на кшталт громадського голосування", - висловилася поп-співачка Демет Акалин. "Це краса? У неї чоловічі риси обличчя", - додала актриса і співачка Бюлент Ерсой.

Пізніше володарка титулу знайшла в собі сили зібратися й емоційно відповіла на негативні коментарі інтернет-тролів під час свого виступу на телебаченні.

"У той час, коли наша країна переживає трагедії, як-от насильство щодо жінок і дітей, я пояснюю негативні коментарі на мою адресу тим фактом, що людям більше нема чим зайнятися. Це люди, які висловлюють свою думку, насправді нічого не знаючи про мене. Мені плювати на їхні випади", - висловилася Іділь.

До слова, судячи з соцмереж туркені, вона підтримує Україну. У січні цього року Більген відвідала Київ, звідки ділилася світлинами.

Іділь Більген (фото: instagram.com/missturkey.official)