Поверхности тут не при чем: назван точный источник заражения коронавирусом

Коронавирус в Украине был диагностирован у 7637 пациентов. С начала эпидемии в стране выздоровело более 600 человек, а 193 пациента погибли.

Ученые продолжают изучать новое заболевание, способы его передачи, воздействия на организм человека и ищут лекарства и вакцину. Немецкие ученые сделали заявление о том, что заразиться коронавирусом через различные поверхности на самом деле очень мала.

Как утверждает вирусолог, директор Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна Хендрик Штрек, риск заразиться COVID-19 в магазине или на улице очень мал.

"Нет значительного риска заражения этой болезнью, когда вы ходите по магазинам. Серьезные вспышки инфекции всегда были результатом того, что люди в течении более длительного периода времени были ближе друг к другу, например, после вечеринок", - цитирует слова Штрека RTL Today.

Команда профессора провела масштабное исследование по региону Хайнсберг, где было зарегистрировано более 1400 случаев коронавируса и ученые не смогли обнаружить следы "живых" вирусов на поверхностях.

"Когда мы брали образцы с ручек дверей, телефонов или туалетов, было невозможно культивировать вирус в лаборатории на основе этих мазков... Чтобы на самом деле "заразиться" вирусом, необходимо, чтобы кто-то кашлянул в руку, немедленно коснулся дверной ручки, а затем сразу после этого другой человек взялась за ручку и продолжил касаться своего лица", - добавил Штрек.

Он отметил, что команда ученых пришла к выводу, что вероятность передачи COVID-19 при контакте з загрязненными поверхностями на самом деле очень низкая.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые прогнозировали четыре сценария развития пандемии COVID-19 в Украине.