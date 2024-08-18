Правила поведінки на кладовищі: 5 порад, як не розгнівати мертвих

Речі з могил

Не можна забирати нічого з могили або з території кладовища. Прибираючи на могилі, слід використовувати тільки власні засоби, такі як ганчірки для витирання пам'ятника або мітлу для збору сміття. Не варто підіймати з землі предмети, які випадково потрапили на ваш шлях. Вважається, що вони накопичувати негативну енергію і принесуть нещастя.

Якщо у вас на кладовищі впало щось важливе, і вам треба підняти це (наприклад, ключі), залиште інший предмет на місці. Це може бути частування або будь-який інший знак вдячності. Таким чином ви допоможете зберегти гармонію та уникнете можливих негативних наслідків.

Жалоби на життя

Не слід розповідати про свої проблеми чи жалітися на життя, оскільки це може створити враження, що життя вам не важливе. Езотерики вважають, що жалощі живих можуть засмутити душі померлих, впливаючи на їхній спокій.

Також важливо уникати надмірної радості і галасу на кладовищі. Основне правило - помірність у вираженні емоцій. Це допомагає зберегти атмосферу поваги і спокою, що є суттєвим для належного ставлення до місць поховання.

Алкогольні напої

На кладовищі алкогольні напої заборонені, і це не випадково. Хоча в минулому було поширеною практикою влаштовувати застілля біля могил і пити алкоголь, влаштовуючи святкування пам'яті померлих, сучасні уявлення про це змінилися.

Існує думка, що така поведінка може бути неприємною для душ померлих. Вважають, що гнів покійних через подібну поведінку може призвести до проблем зі здоров'ям у живих.

Найкращий час

Відвідувати кладовище найкраще вранці або до обіду. Ранковий час вважається найкращим, оскільки в цей період доби енергетичний стан людини найсильніший.

Відповідно до народних уявлень, перебування на кладовищі після обіду або ввечері може негативно вплинути на загальний стан і настрій. Це пов'язано з тим, що з часом енергетичний рівень людини знижується, а також із можливим погіршенням настрою через темряву та втомленість.

Що посадити на кладовищі

Прикрашання могили рослинами - це гарний спосіб віддати данину пам'яті та створити спокійне і затишне середовище. Ви можете використовувати:

Однолітні квіти. Вибирайте невибагливі однолітні рослини, їх легко доглядати і вони будуть цвісти протягом усього сезону. Наприклад, петунії, бегонії та барвінок.

Вибирайте невибагливі однолітні рослини, їх легко доглядати і вони будуть цвісти протягом усього сезону. Наприклад, петунії, бегонії та барвінок. Багатолітні квіти. Вони будуть радувати око щороку. Відмінним вибором можуть бути лаванда чи айстра.

Вони будуть радувати око щороку. Відмінним вибором можуть бути лаванда чи айстра. Декоративні кущі. Можуть бути гарним доповненням. Вибирайте невеликі кущі з повільним зростанням, такі як ялівець або чагарники.

Можуть бути гарним доповненням. Вибирайте невеликі кущі з повільним зростанням, такі як ялівець або чагарники. Дерева. Якщо місце дозволяє, можна висадити невеликі декоративні дерева, наприклад, клен або вербу.

Якщо місце дозволяє, можна висадити невеликі декоративні дерева, наприклад, клен або вербу. Ґрунтопокривні рослини. Підходять для покриття великої площі.

Правильно підібрані рослини допоможуть створити атмосферу спокою і пошани.