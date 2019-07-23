Повалий собралась в Украину с сольником и разозлила сеть: грозят сорвать

Повалий анонсировала юбилейный концерт в Киеве во Дворце "Украина"
Таисия Повалий собралась вернуться из РФ в Украину и дать сольный концерт. Мероприятие должно быть приурочено к ее 55-летию. Юбилейное шоу запланировано на 10 декабря на сцене Дворца "Украина" в Киеве. Об этом свидетельствует анонс сольника, уже появившийся в сети - и в то же время на сайте НДИ афиша пока отсутствует.
Скандальная певица и экс-"регионалка", которая сбежала из Украины в РФ, еще в марте анонсировала концерт 10 декабря по случаю дня рождения. В своем Instagram артистка добавила, что подготовку уже начали.
Сегодня Повалий официально объявила о грядущем шоу и пригласила на "особенную встречу", на которой собралась рассказать, что чувствовала, к чему шла последние годы и что обрела.
Таисия Повалий анонсировала концерт в Киеве (Фото: instagram.com/tpovaliyofficial)
Концерт запланирован на 19:00. Цена билетов: от 390 гривен до 2990 гривен.
Как рассказали продюсер Ярослав Губский и режиссер Сергей Гуман, для шоу Повалий они создают целый мир "уникальных" эмоций, передает столичное издание 44.ua.
"Полное погружение в атмосферу песен происходит благодаря необычным дизайнерским решением сценографии. Это станет хорошим откровением как для одного артиста, так и для тысячи зрителей", - уверяют они.
В последний раз Повалий приезжала в Киев на запись концерта для телеканала "Интер" к 9 мая.
Фото: Таисия Повалий (facebook.com/tpovaliyfan)
Сообщение о возвращении Повалий в Украину с концертом в Киеве вызвало у подписчиков актистки полярную реакцию. Некоторые пишут в комментариях о грядущем шоу с восторгом, другие - напротив - с гневом и даже угрозами.
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Скрин комментариев
Как сообщалось ранее, на днях Таисия Повалий показала новое неоднозначное видео в сети. Скандальная украинская певица напевала на камеру, что она худая, но голос за кадром утверждал обратное.
Также мы писали о том, что Таисия Повалий сильно изменилась после пластических операций и испугала киевлян.