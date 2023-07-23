З повагою та турботою: ніколи не говоріть ці фрази батькам та старшим людям

"Мені не потрібні твої гроші, я на них нічого не куплю"

Такі слова сильно б'ють по самооцінці батьків, котрі хочуть бути корисними дітям навіть на пенсії, з мінімальними виплатами. Вони хочуть відчувати, що можуть допомогти, проявити турботу. А відповідь такою грубою фразою може їх сильно образити.

Якщо ви точно знаєте, що вони не віддають вам свої останні гроші, то подякуйте та прийміть ці гроші. Витрачати їх необов'язково – під час наступного візиту до рідних витратите їх на гостинці. Або ж - заведіть скриньку і складайте ці гроші туди, а потім віддайте батькам, коли сума стане великою.

"Не заважай, я зроблю все сам"

Звичайно ж, нашим батькам, бабусям та дідусям потрібна наша допомога не лише матеріальна, а й фізична. Але не поспішайте їх списувати з рахунків завчасно. Вони теж хочуть почуватися потрібними, корисними, повними сил.

Якщо є якась небезпечна для них робота, то пошукайте якийсь інший спосіб, щоб їх захистити, не нагадуючи про їхній вік та немічність.

"Ти цю історію розповідаєш у тисячний раз"

Так, і розповість вкотре ще 100-150 разів. Вони б і раді розповідати щось нове, але в їхньому віці події не відбуваються так швидко і так багато, емоції зовсім інші й переживають їх теж зовсім інакше.

Навіть якщо ви чули якусь розповідь мільйон разів, не заважайте людям похилого віку знову пережити свої емоції або поділитися з вами. Для них це не просто історія, це їхнє життя, важливий момент, яким вони хочуть поділитися зі своїми близькими.

"Яка тобі різниця? Тебе скоро не стане"

Нам дуже хотілося б, щоб наші батьки жили вічно. Але на жаль, рано чи пізно нам доведеться розлучитися, смерть прийде у будь-якому випадку й нам варто бути готовими до цього.

Але нагадувати батькам, що їм залишилося жити зовсім небагато і вони можуть померти будь-якої хвилини - дуже жорстоко. Краще провести з ними більше часу, говорити про приємні речі та насолоджуватися можливістю обійняти, поділитися приємним моментом.

"Чому ти весь час сидиш удома, глянь на своїх друзів"

У дитинстві батьки нас часто порівнювали з однокласниками й це захоплення не викликало. А в пенсійному віці таке порівняння ще й сильно ображатиме ваших батьків.

Подумайте, що у більшості людей старшого віку ситуація складається так, що сидіти вдома - не вибір, а необхідність. Наприклад, ліфт не працює, болять коліна, депресія.

Пам'ятайте, що ви можете допомогти знайти своїм батькам нові захоплення, налагодити їхню взаємодію з іншими людьми, допомогти їм отримати яскраві емоції. Намагайтеся частіше їх відвідувати та бути в курсі їхніх проблем.