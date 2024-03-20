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В потязі Київ - Варшава побилися нардеп та іноземець: деталі скандалу

В потязі Київ - Варшава сталася бійка (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

В потязі Київ - Варшава сталася бійка між депутатом та іноземцем. Через це у Рівному навіть довелося зупиняти потяг.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар речниці поліції Марії Юстицької виданню "Рівне Вечірнє".

Що сталося в потязі Київ - Варшава

Встановлено, що стався конфлікт між народним депутатом України та іноземцем у зв'язку з порушенням тиші у вагоні. Під час інциденту іноземець відібрав у нардепа телефон, яким той знімав відео.

Поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство) щодо порушника.

Зауважень або заяв від учасників конфлікту до поліції не надходило.

Народний обранець також заявив поліцейським, що дана ситуація не пов'язана з його політичною діяльністю.

Хто побився в поїзді?

За інформацією журналіста і громадського активіста Костянтина Андріюка, яку він оприлюднив у своєму Telegram-каналі, йдеться про народного депутата від "Слуги народу", члена Комітету Верховної Ради з питань бюджету.  

Скриншот публікації (t.me/AndriyuKK)

Однак офіційного підтвердження немає. Сам парламентарій, про якого йде мова у публікації, не коментує інцидент.

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