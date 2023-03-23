Потужна магнітна буря накриє Землю наприкінці березня: названо небезпечні дні

Магнітна буря дуже високого рівня накриє Землю наприкінці березня. За даними радарів, геомагнітна напруга досягне небезпечного К-індексу 7 і затягнеться на дві доби. Така магнітна буря може спровокувати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті, а також вплинути на роботу електроприладів.
Коли очікується потужна магнітна буря та чим можна допомогти своєму організму в такі дні – читайте у матеріалі нижче.
За даними Meteoagent , потужна магнітна буря К-індексу 7 накриє Землю в неділю, 26 березня. Вона буде затяжною – у понеділок, 27 березня, очікується К-індекс 6. Для порівняння – звичайна магнітна буря досягає рівня К-індексу 4-5.
Далі геомагнітна обстановка буде спокійною до кінця місяця і жодних коливань не прогнозується.
При сильних геомагнітних коливаннях та спалахах можуть бути проблеми із самопочуттям навіть у здорових людей. Найчастіше під вплив магнітної бурі потрапляють люди похилого віку, немовлята, люди з хронічними захворюваннями та люди з підвищеною метеочутливістю.
Основні симптоми:
У дні магнітних бур варто знизити фізичні та психоемоційні навантаження. Обов'язково потрібно повноцінно висипатися (7-9 годин на добу) та дотримуватися нормального порядку дня.
Вранці підбадьоритися допоможе зарядка, пробіжка на вулиці, контрастний душ. Не варто пити багато кави - замініть її трав'яним чаєм і пийте більше звичайної води.
Обов'язково у такі дні потрібно повноцінно харчуватися та виключити з раціону жирну, гостру, солону та шкідливу їжу. Не варто вживати алкоголю.
Вдень рекомендується погуляти на свіжому повітрі.
Увечері бажано приділити час спокійному відпочинку, а перед сном прийняти розслаблюючу ванну з травами, подивитися приємний фільм, почитати книгу.
Людям із хронічними захворюваннями потрібно знизити свою активність, більше відпочивати, дихати свіжим повітрям, пити достатньо води та тримати під руками необхідні препарати.
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