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Потрібно їсти щодня. Дієтолог назвала фрукт, який зміцнить імунітет взимку

Фото: Деякі фрукти потрібно їсти щодня (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Грип та віруси стають активнішими взимку, тому зміцнення імунної системи має вирішальне значення для збереження здоров'я. Правильне харчування та вживання певних фруктів допоможе вам у цьому.

Який фрукт потрібно їсти, щоб бути здоровими взимку, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Express.

Чому потрібно їсти взимку хурму

Хурма - це дуже корисний фрукт, який багатий на вітаміни. Ці помаранчеві плоди багаті на вітаміни С, Е і калій, їх калорійність становить 118 калорій на порцію.

Дієтолог та засновник клініки Healthy Mays Мейс Аль-Алі сказала, що хурма знижує рівень холестерину і її потрібно їсти щодня.

Хурма зовні дуже схожа на помідор, проте її помаранчева, схожа на манго внутрішня м'якоть ніжна і має імуностимулюючі властивості.

Вона містить всього 0,3 г жиру на порцію та 6 грамів клітковини, яка допомагає зменшити запалення та сприяє здоровому травленню.

Таніни у хурмі можуть зменшити запалення, діючи проти бактерій та зменшуючи інфекції. Незважаючи на солодкий смак плодів, дослідження показують, що вони можуть допомогти у боротьбі з діабетом, запобігаючи раптовим стрибкам рівня цукру в крові.

Хурму можна їсти свіжою, сушеною або приготовленою, її часто використовують у желе, напоях, пирогах, каррі та пудингах.

"Хурма на смак не схожа на жоден інший фрукт: вона одночасно насичена, пікантна та солодка", - сказала дієтолог.

 

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фруктиЗдорове харчування