Не потрібно виривати зі шкіри. Лікар назвав набагто безпечніший спосіб дістати кліща

З приходом стабільного тепла за вікном активізуються різноманітні комахи, у тому числі й кліщі. Звісно, вони не такі страшні, якщо їх вчасно виявити та правильно знешкодити. Однак робити це потрібно так, щоб його частинки не залишилися в шкірі людини.

Як це зробити безпечно, розповів дитячий ортопед-травматолог Тарас Вакар на своїй сторінці у Facebook .

Чому не варто видирати кліща зі шкіри

Коли кліщ потрапляє на людину, він глибоко впивається у шкіру, щоб дістатися до крові. Відповідно якщо просто потягнути його за тільце, у шкірі все одно можуть залишитися його частинки.

У результаті це може призвести до зараження певними інфекціями чи оперативного втручання, що також не є дуже приємно.

Чи можна використовувати соняшникову олію

Цей метод позбавлення від кліща є старим та неефективним. Його суть полягає в тому, що змащений олією кліщ сам відпаде зі шкіри.

Проте цілком імовірно, що станеться навпаки. Кліщ дихає задньою частиною свого тільця, тому від краплі олії він може задихнутися, але все одно залишитися в тілі.

До того ж, розуміючи, що задихається, комаха злякається та випустить в організм господаря всі шкідливі речовини, які є в його травній системі, та збудників інфекційних захворювань. Тоді укус принесе набагато більше турбот, ніж міг би.

Як правильно діставати кліща зі шкіри

Лікар радить взяти звичайну медичну вату та змочити її будь-якою маззю. Далі вам потрібно просто витерти кліща круговими руками із сильним натисненням на те місце, де він "сидить".

Таким чином кліщ вийде зі шкіри, і жодна його частинка не залишиться всередині. Зауважте, що мазь потрібна не для того, щоб комаха сама відпала. Її варто використовувати, щоб не відірвати кліща від шкіри.

Що робити з кліщем після видалення

Після видалення тіло кліща необхідно зберегти для дослідження на зараженість кліщовими інфекціями. Такі аналізи можна зробити в спеціальних лабораторіях.

Щоб доставити кліща в призначене місце в цілості, його необхідно помістити в баночку на вологу ватку або шматочок тканини. Але аналіз має сенс, якщо кліщ живий.