"Потрібні зміни". Роговцева прокоментувала секс-скандал в університеті Карпенка-Карого

Що сказала Роговцева

Знаменитість висловила підтримку студентам університету та зауважила, що навчальному закладу вже давно потрібні зміни.

"Київському національному університету театру, кіно і телебачення вже дуже-дуже давно потрібні зміни. Слухала дітей. В усьому праві. Навчальний заклад - для навчання, а не для підтримки закладу і його працівників. Театр, кіно, телебачення - прикладні синтетичні мистецтва і долучати до них на практиці, навчаючи з азів ремесла, можуть виключно високофахові люди, майстри своєї справи. Якщо це не стовідсотково так, навіщо ж тоді існує заклад?" - зазначила у публікації Ада.

Роговцева додала, що час, який студенти витрачають на освоєння нових навичок, є безцінним, а тому варто підтримувати їхні старання та бути до них максимально лояльними.

"На що витрачають діти, які прийшли отримати складну прикладну професію, 4-5 років життя? Безцінних років, коли вартує кожна година доби для набору, для спроб, для помилок, для розуміння себе і світу! Я молюсь за прекрасних дітей, які прагнуть вчитися і пишатися своєю театральною школою! Підтримую в усьому!" - написала також вона.

Крім того, Роговцева спроводила пост архівним чорно-білим кадром.

"Фото - майстерня Л.А.Олійника, приблизно 1981-й рік", - написала Роговцева. Фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

Що відомо про секс-скандал у Карпенка-Карого

Днями, 21 січня, у мережі з'явився ролик, де неназвана дівчина звинуватила режисера, директора і художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях. Він також є викладачем в університеті Карпенка-Карого.

Першими на це відео звернули увагу актор Валерій Філіпенко та балетмейстерка Молодого театру Лідія Соклакова. Після їхніх слів в університеті, де викладає Білоус, закликали перевіряти достовірність матеріалів, які публікуються анонімними джерелами, щоб уникнути неправдивої інформації.

Через кілька днів, 24 січня, дівчина перестала приховувати своє обличчя та дала інтерв'ю. Вона представилася Софією Сапожник і прямо озвучила звинувачення щодо домагань зі сторони Білоуса.

27 січня стало відомо, що чоловіка відсторонили від викладання - аж до моменту закінчення розслідування цієї справи правоохоронними органами.

Андрія Білоуса звинувачують у сексуальних домаганнях (фото: Вікіпедія)

Як коментує скандал сам університет

Спочатку адміністрація заявила, що довіряє лише офіційним джерелам та доведеним фактам. Згодом університет звернувся до поліції з метою перевірки інформації та надання їй відповідної правової оцінки.

Помічниця ректора з адміністративно-правових питань Ольга Сухова розповіла, що 27 січня університет отримав офіційне звернення від однієї з потерпілих студенток. У зв’язку з цим адміністрація опитала Білоуса та передала відповідну інформацію правоохоронцям.

Деякі викладачі заявили про свою підтримку Білоуса.

До слова, це вже не перший секс-скандал у цьому університеті. У 2021 році народний артист Володимир Талашко звільнився на тлі звинувачень студенток і абітурієнток у домаганнях, а також у звинуваченні у зґвалтуванні 17-річної доньки його друзів - Марії Матрос.

Володимир Талашко (фото: Кіноріум)