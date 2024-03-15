Потрібне негайне лікування: лікарі назвали інфекцію, яку важливо вчасно розпізнати

Інфекція нирок є різновидом інфекції сечовивідних шляхів. Ця інфекція небезпечна для життя, тому її важливо вчасно діагностувати та лікувати, щоб уникнути наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти Zdorovishi razom.
Інфекція нирок може виникнути в трубці, яка виводить сечу з організму (уретра), або в сечовому міхурі. Вона може потрапити в одну або обидві нирки. Інфекція нирок також називається пієлонефритом.
Лікарі кажуть, що такий стан потребує негайного лікування. Якщо не лікувати належним чином, інфекція може призвести до тривалого пошкодження нирок. Або бактерії можуть поширитися в кров і викликати небезпечну інфекцію.
Симптоми інфекції нирок можуть включати:
Важка інфекція нирок може призвести до небезпечних ускладнень. Вони можуть включати зараження крові, пошкодження тканин організму або смерть.
Потрібно негайно звернутися за медичною допомогою, якщо у вас є симптоми інфекції нирок і кров’яна сеча або нудота та блювота.
В практиці діагностується повторна інфекція, якщо симптоми виникли після 2 тижнів від закінчення лікування, навіть якщо етіологічним фактором є той самий мікроорганізм.
Лікарі зазначили, що найкращий спосіб уникнути захворювання - це профілактика.
Зокрема, ось що потрібно робити:
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