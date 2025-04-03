Потрапив на "Х-Фактор" завдяки Данилку. Волканов розсекретив, як його "витягли зі смітника" (відео)

Співак Дмитро Волканов, який успішно будує кар'єру як самостійний артист, починав з "Х-Фактор", а потім працював в команді Андрія Данилка. І виявилося, що він потрапив на талант-шоу завдяки артисту, який виступає в образі Вєрки Сердючки.

Як Дмитро Волканов потрапив на "Х-Фактор"

За словами співака, учасники, які отримали чотири "так" від суддів, потім можуть не потрапити на шоу. Журі окремо переглядає кожного кандидата, частина вибуває. І Волканов міг не з'явитися в конкурсі, адже його просто відкинули.

Втім, все змінив Данилко. Коли він продивлявся список учасників, то зацікавився, чому немає Волканова.

"Він починає обирати і каже: "Я дивлюся фотографії, а лишили лише тих людей, у яких то плаксива історія, той сам виховує доньку, та ногу зламала чи ще щось". І він повернувся і каже: "Лена, а за кого будуть голосувати дівчата, ви ж хочете робити шоу, от хто це буде дивитись?" - розповів Дмитро.

Дмитро Волканов (скріншот)

І тоді Данилко згадав саме про нього. Волканов на той момент був неповнолітнім, але запам'ятався на прослуховуваннях.

Втім, Данилка почали відмовляти. Дмитра не хотіли кликати на "Х-Фактор" через його вік, адже було потрібно брати дозвіл у батьків і так далі. Але співака не вдалося переконати.

Автор культової Сердючки продовжував питати, де ж зараз Волканов. І тоді йому просто вказали на смітник - саме там було фото юного артиста.

"Данилко витягує зі смітника цю фотографію, кладе її на стіл... І от просто від розуміння того, що людин, яку в прямому сенсі цього слова витягують зі смітника, і вона доходить до суперфіналу - ти розумієш. Це такий крутий меседж в плані того, що в мене на той момент не вірив по суті ніхто, а керівники проекту просто викинули мою фотографію, я був не потрібен", - розповів Волканов.

Волканов і Дьомін (скріншот)

"І чому я настільки вдячний Данилку саме за цей вчинок, тому що він повірив. Він просто побачив, що це може бути цікаво. Це не просто плаксива історія чергова, під яку поплачуть бабусі. А це перспективний хлопець який хоче, який співає. Чому ви не даєте шанс... І так спрацювало", - додав він.

Дмитро розповів, що після суперфіналу він зрозумів, наскільки він щасливий. Але коли співак повернувся додому - "казка закінчилася". І тоді Данилко взяв його в свою команду, з якою він виступав декілька років.

"Талант-шоу не підтримують фіналістів, ми можемо з тобою перерахувати на пальцях однієї руки тих людей, які стали там відомими... І оце тоді нерозуміння: все, казка закінчилась. Мене пів року фотографували, брали інтерв'ю, наряджали в костюми, і тут це закінчилось. І чому, знов-таки, велика вдячність Андрію, що на той момент я потрапив, після цього бурхливого етапу мого життя, в колектив, що я свою творчу діяльність продовжив, і це мені дало мотивацію", - зізнався Волканов.

На думку артиста, якби він тоді не потрапив в колектив Данилка, то, можливо, зараз не давав би інтерв'ю.

Також Дмитро зізнався, скільки заробляв, коли працював з Андрієм. За концерт йому платили 150 євро.