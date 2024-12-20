"Потрапила під ворожу атаку": донька Ющенка показала моторошні відео з Києва

Віталіна розповіла, що зранку вона була поруч з вокзалом, коли почула вибухи. Донька Ющенка відвозила дітей і дякує Богу, що на той момент їх не було поруч з нею.

"Зранку відвозила дітей на вокзал, тільки відʼїхала і потрапила під ворожу атаку. Слава Богу, дітей зі мною вже не було. Пролунали вибухи один з них зовсім поруч, машина підскочила, гул сирен від автомобілів, попіл, скло, уламки будівель", - написала Віталіна.

На відео, які вона розмістила в дописі, дійсно можна побачити пожежі та руйнування. Падіння уламків сильно її перелякало. Тому вона зазначила, що нині "приходить до тями".

Ракетний удар 20 грудня - що відомо

Росія влаштувала чергову комбіновану ракетну атаку. Країна-агресорка хотіла вдарити по Києву "Іскандерами".

Повітряні сили вже повідомили, що окупанти запустили 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23. Сили ППО їх збили, але уламки впали у декількох районах столиці.

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито усі п’ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, які російські злочинці спрямували по Києву. На жаль, після підступної ворожої атаки є наслідки на землі. Уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань в п’яти районах столиці, на жаль, є загиблі та поранені", - зазначили в ПС.