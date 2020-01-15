Потоп в Осеan Plaza: появилось видео с высоты с места жуткого ЧП

В Киеве затопило ТРЦ Ocean Plaza горячей водой в результате прорыва теплосети на Лыбедской площади 13 января, и в результате ЧП пострадали 10 человек.

Второй день продолжаются работы по ликвидации происшествия, когда кипяток хлестал по улицам и залил крупнейший торгово-развлекательный центр столицы. Под утро аварийные бригады "Киевтеплоэнерго" завершили ремонтные работы по устранению повреждения магистрального трубопровода.

После этого начались работы по восстановлению асфальтового покрытия. Впрочем, до возобновления автомобильного движения по перекрытому участку еще далеко.

Ремонтники разрыли место повреждения, демонтировали сломанный трубопровод, выполнили работы по гидроизоляции и укрупнение узлов трубопроводов, а также заменили весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 метров на проезжей части.

По факту инцидента было открыто уголовное дело.

Как выяснилось, прорыв тепломагистрали возле Ocean Plaza произошел потому, что она отработала нормативный срок эксплуатации.

Ocean Plaza затопило кипятком - как выглядит место аварии (Фото: kiev.informator.ua)

В сети показали видео, как выглядит место происшествия с высоты птичьего полета. На кадрах отображается масштаб провалов в земле возле популярного ТРЦ. Об этом передает "Информатор".

Видео с места ЧП возле Ocean Plaza после аварии

Кроме того, рабочие и спецтехника также занимаются ремонтом и новых ям, которые появились после ЧП вследствие вымывания грунта.

Сам комплекс Ocean Plaza не работает, хотя двери распахнуты настежь (очевидно, для "просушки" помещения).

Пристройку к зданию ТРЦ - ресторан "Руккола" - демонтировали.

Видео с места ЧП под ТРЦ Ocean Plaza, который затопило кипятком