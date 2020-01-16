Потоп в Ocean Plaza: дочь пострадавшей в ЧП шокировала признанием

В Киеве затопило ТРЦ Ocean Plaza кипятком, в результате прорыва теплосети на улице Антоновича 13 января, и в результате ЧП пострадали 10 человек. Сейчас неизвестно,будут ли выплачиваться компенсации пострадавшим, у которых диагностировали ожоги, и, будут ли возмещаться убытки владельцам торговых точек.

Девушка Маргарита - дочь женщины, которая более всего пострадала от ЧП, у нее врачи диагностировали ожоги второй и третьей степени. Горожанка была в маршрутке, которая провалилась в кипяток.

"Они ехали по воде, которой сначала было немного. Потом все больше и больше. Еще через мгновение раздался треск. Маршрутка остановилась, и водитель открыл двери, сказал: "Выходите, асфальт проваливается", - цитирует Маргариту издание "КП в Украине".

Водитель хранил молчание и не предупредил пассажиров об опасности, он думал, что без проблем проедет кипяток.

"У мамы ожоги второй и третьей степени. Она сейчас полностью лежачая, у нее ноги не сгибаются. Нужен постоянный уход. Я на ночь в больнице оставалась, она же встать не может, ничего. Я не знаю, как зовут девушку, которая ей помогла. Но очень благодарна. Не побоялась помочь, герой настоящий!" - рассказала дочь пострадавшей женщины.

По словам Маргариты, за лечение мамы они платят сами, никто из киевской мэрии не предлагал своей помощи. Маме девушки врачи прогнозируют реабилитацию в течение двух недель.