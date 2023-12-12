Потішать око та не сприятимуть отруєнню: як обрати безпечні прикраси на ялинку

Не обирайте іграшки лише за принципом "красиві/некрасиві". Насамперед варто звертати увагу на їхню якість і безпечність. Тому не варто купувати їх на стихійних ринках чи у переходах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Національної служби здоров'я.

На що звернути увагу

Купувати ялинкові прикраси варто лише у спеціалізованих мережах чи магазинах, де ви отримаєте гарантію якості та захист прав споживача.

Під час придбання ялинкових прикрас перевіряйте, чи вказаний виробник, склад іграшки та документи, які б засвідчували її якість і безпеку. Пам’ятайте, що у ялинкових прикрасах низької якості можуть міститися токсичні речовини, наприклад, фенол або свинець.

Отруєння свинцем (сатурнізм) - один з найпоширеніших типів інтоксикації важкими металами. Доза свинцю, отримана організмом, вимірюється шляхом визначення концентрації свинцю в крові.

Розрізняють гостру (при короткочасному надходженні клінічно-значущих концентрацій сполук свинцю до організму людини) та хронічну (при тривалому процесі надходження сполук свинцю) форми інтоксикацій (отруєнь).

Також звертайте увагу на фарбу на прикрасі та її запах. Фарба й блискітки не повинні обсипатися від легкого тертя, а запах - не бути різким.

Безпечні електричні прикраси

Під час придбання електричних прикрас та ілюмінації перевіряйте сертифікати, цілісність і склад конструкції. Такі вироби мають бути виготовлені з вогнетривкого матеріалу.

Необхідно перевірити гірлянду, попросивши продавця увімкнути її. Від тепла не має з’являтися різкий запах, лампочки не повинні сильно нагріватися.

Експерти закликають віддавати перевагу прикрасам українських виробників з маркуванням держстандарту.

Найбезпечніший варіант - виготовити новорічний декор своїми руками, без пластику чи інших шкідливих матеріалів.

Варто обирати лише якісні ялинкові прикраси - вони тішитимуть око не один рік.