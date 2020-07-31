Потерявший конечности украинец установил рекорд: готовился много месяцев

Украинец с инвалидностью установил рекорд (коллаж РБК-Украина)

16-летний украинец с инвалидностью установил потрясающий рекорд

16-летний украинец Николай Нижниковский несколько лет назад потерял на Донбассе руку и две ноги, но не отчаялся. Парень в Киеве установил потрясающий рекорд и переплыл Днепр. Он установил рекорд Украины среди людей с инвалидностью.

В 2015 он был на грани жизни и смерти, а сейчас счастлив, мечтает преодолеть дистанцию в километр и принять участие в следующей паралимпиаде. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В 2015 году с Николаем произошла трагедия. Под Мариуполем он играл с братом и нашел снаряд, который взорвался. Его младший брат погиб. Николай во время детонации потерял руку и обе ноги.

"Сначала не хватает воздуха, потом дышишь, а потом добрался до бордюра и приехали врачи", - вспоминает Николай о произошедшем.

Николай настоящий герой. Он пережил кому, потом несколько операций в Канаде, а теперь между реабилитациями устанавливает новые рекорды.

К заплыву парень готовился несколько месяцев в бассейне. Тренером у него был многократный чемпион по плаванию Олег Лисогор.

В Киев Николай приехал именно с ним. Мама с сестрами остались в Запорожье. Слова поддержки и свою безграничную любовь к сыну мама говорит по телефону. Женщина признается, что очень горда за старшего сына, за то, что он за шаг от цели.

"Я очень горжусь тобой, ты у меня молодец", - говорит мама парня.

16-летний парень с инвалидностью установил рекорд

Как мы ранее писали, ученица средней школы №304, каратистка Дарья Острищенко установила силовой рекорд "Планка на локтях" для Национального реестра рекордов Украины.