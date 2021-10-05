Потерял сознание и впал в кому: что известно о состоянии школьника из Днепра, перенесшего инсульт

В Днепре у 15-летнего Влада Щирого случился инсульт. В частности, парня транспортировали в состоянии комы в Киев, а там врачи провели сложную и дорогостоящую операцию.
Об этом сообщает "Наш город".
Так, в начале сентября произошел случай, что ученик средней школы №96, 9-В класса внезапно потерял сознание и впал в кому. Медики диагностировали у него инсульт.
Поэтому подростка транспортировали в Киев, где медики установили ему диагноз "острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу, внутреннее кровоизлияние в левую гемисферу с прорывом мозжечка в желудочковую систему".
Кроме того, парню необходима была операция, стоимостью около 200 тысяч гривен. Впоследствии неравнодушные граждане помогли собрать средства и его успешно прооперировали.
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