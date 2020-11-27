Не потеря нюха и высокая температура: врач назвала самый первый симптом COVID-19

Коронавирус у разных пациентов проявляется иначе. Симптомы могут напоминать грипп, простуда или ограничиться только потерей нюха и вкуса – все зависит от тяжести заболевания.

При COVID-19 поражаются не только легкие человека, а и нервная система. Как сообщила невролог больницы интенсивных методов лечения и скорой медицинский помощи Наталья Глущенко в комментарии для РИА-М, одним из самых первых симптомов коронавируса является не повышение температуры или кашель, а острая головная боль.

"Если вы спросите родственников или знакомых, которые болели ковидом, то они вам скажут, что за несколько дней до появления основных симптомов их мучила сильная головная боль. Как правило, когда к нам, неврологам, обращаются пациенты с жалобами на сильную головную боль, они категорически отрицают заболевание коронавирусом. Ищут другие патологии, делают дорогостоящую томографию. А потом оказывается, что это один из первых симптомов. И, конечно, все уже знают, что у большинства больных коронавирусом нарушаются обоняние и вкусовые ощущения. Это также нарушения со стороны нервной системы", - объяснила врач.

Она добавила, что пациенты могут также испытывать сильные головокружения и именно с такими признаками больных привозят в кардио-неврологическое отделение, так как подозревают инсульт.

"У пациентов с коронавирусом очень высокий риск заболевания инсультами и инфарктами. Мы с этим столкнулись на практике. Пациенты, которые сейчас к нам поступают с инсультами, оказываются параллельно больны COVID-19. Это объяснимо: при вирусе повышается склонность к тромбообразованию в сосудах. Когда тромб образуется в сосудах головного мозга, случается инсульт. А это уже угрожающее жизни состояние", - объяснила специалист.

К инсульту более всего расположены возрастные пациенты и в зоне риска оказываются и те, кто только заразился, и те, кто уже перенес COVID-19. Часто такие пациенты имеют и другие патологии – сахарный диабет, гипертонию и нарушение сердечного ритма.

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