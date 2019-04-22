Потеплеет не везде: синоптики рассказали, где будет прохладно

Погода в Украине постепенно улучшается и в ближайшие дни синоптики прогнозируют существенное потепление в большинстве регионов страны. Однако в некоторых областях 23 апреля ожидаются заморозки ночью. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

Погода на востоке во вторник, 23 апреля, будет облачной, но сухой. Ночная температура воздуха будет колебаться от +3 до +5 градусов, в Луганской области опустится до -1 градуса. Днем в регионе +17 +19 градусов, в Луганской и Донецкой областях +16 +18 градусов.

На юге без осадков, облачно с прояснениями. Ночью +3 +6 градусов, днем прогреется до +17 +19 градусов. В Одессе будет прохладнее +14 +16 градусов. В Крыму ночью +3 +5, днем +15 +17 градусов, без осадков.

В северных областях осадки не прогнозируются, облачно. Ночью от +3 до +5 градусов, днем +17 +19 градусов.

На западе тепло и солнечно, возможна небольшая облачность. Ночью от +2 до +5 градусов. Днем ожидается от +16 до +19 градусов, на Закарпатье +18 +20 градусов.

В центральной части страны без осадков, облачно. Ночью +3 +5 градусов, днем воздух прогреется до +17 +19 градусов.

В Киеве 23 апреля осадки не прогнозируются. Ночью +4 +6 градусов, днем +18 +20 градусов. Солнечно, но возможна небольшая облачность.

Погода в Украине 23 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик дала прогноз погоды на Страстную неделю.

А также рассказывали о том, что синоптики сообщили о том, когда в Украине существенно потеплеет.