Потенційний захист від раку. Дієтолог назвала диво-чай, про який ми всі забули

Ромашковий чай - це суперцінний напій, який допомогає нашому організму захиститися від багатьох хвороб. Користь цього напою для організму - просто величезна.
Чому треба пити ромашковий чай, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис у Telegram дієтолога та нутриціолога Оксани Скиталінської.
Антиоксидантний щит для клітин
Ромашка містить потужні антиоксиданти - апігенін, кверцетин та флавоноїди. Ці природні захисники нейтралізують вільні радикали, які можуть пошкодити клітини та призвести до розвитку різних захворювань. Вони також пригнічують молекули NF-κB, головних тригерів запалення, допомагаючи клітинам залишатися здоровими та захищеними.
Відновлення печінки та детокс
Ромашка стимулює роботу цитохрому P450 - ключового ферменту печінки, який відповідає за очищення організму від токсинів. Ефірні олії, що містяться в ромашці, зміцнюють клітинні мембрани печінки, роблячи її стійкішою до навантажень, стресу та процесів старіння.
Захист шлунка
Ромашка - природний бар'єр для подразників слизової оболонки шлунка. Вона стимулює секрецію муцину, створюючи захисний шар на слизовій оболонці, та бореться з Helicobacter pylori - мікробом, що провокує виразки.
Природне заспокійливе
Апігенін, що міститься в ромашці, діє як м'який активатор GABA-рецепторів, відповідальних за спокій та хороший сон. Хоча його дія слабша, ніж у синтетичних транквілізаторів, він не викликає звикання та побічних ефектів.
Потенційний захист від раку
Апігенін викликає апоптоз (запрограмовану загибель) ракових клітин та перешкоджає їх живленню, блокуючи ангіогенез - утворення нових судин для пухлин. Це свідчить про потенційний протираковий ефект ромашкового чаю.
1-2 чайні ложки сухих квіток ромашки залити 200 мл гарячої (80-90 градусів) води. Не окропом, щоб не зруйнувалися ефірні олії. Настоюйте 5 хвилин.
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