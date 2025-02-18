Потенційний захист від раку. Дієтолог назвала диво-чай, про який ми всі забули

В чому користь ромашкового чаю

Антиоксидантний щит для клітин

Ромашка містить потужні антиоксиданти - апігенін, кверцетин та флавоноїди. Ці природні захисники нейтралізують вільні радикали, які можуть пошкодити клітини та призвести до розвитку різних захворювань. Вони також пригнічують молекули NF-κB, головних тригерів запалення, допомагаючи клітинам залишатися здоровими та захищеними.

Відновлення печінки та детокс

Ромашка стимулює роботу цитохрому P450 - ключового ферменту печінки, який відповідає за очищення організму від токсинів. Ефірні олії, що містяться в ромашці, зміцнюють клітинні мембрани печінки, роблячи її стійкішою до навантажень, стресу та процесів старіння.

Захист шлунка

Ромашка - природний бар'єр для подразників слизової оболонки шлунка. Вона стимулює секрецію муцину, створюючи захисний шар на слизовій оболонці, та бореться з Helicobacter pylori - мікробом, що провокує виразки.

Природне заспокійливе

Апігенін, що міститься в ромашці, діє як м'який активатор GABA-рецепторів, відповідальних за спокій та хороший сон. Хоча його дія слабша, ніж у синтетичних транквілізаторів, він не викликає звикання та побічних ефектів.

Потенційний захист від раку

Апігенін викликає апоптоз (запрограмовану загибель) ракових клітин та перешкоджає їх живленню, блокуючи ангіогенез - утворення нових судин для пухлин. Це свідчить про потенційний протираковий ефект ромашкового чаю.

Як готувати ромашковий чай

1-2 чайні ложки сухих квіток ромашки залити 200 мл гарячої (80-90 градусів) води. Не окропом, щоб не зруйнувалися ефірні олії. Настоюйте 5 хвилин.