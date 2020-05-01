Потенциально опасный астероид-гигант скоро пересечет орбиту Земли (видео)

Астероид огромного размера летит в сторону Земли и приблизится на минимальное расстояние уже 22 мая 2020 года. Астрономы NASA причисляют небесное тело под названием 136795 1997 BQ к потенциально опасным из-за его размера и близости к нашей планете.

Не успели мы оправиться от двухкилометрового 1998 OR2, пролетевшего 29 апреля, как уже новый потенциально опасный астероид несется в сторону Земли.

Размер астероида составляет от 668 метров до 1,49 километра и пролетит он около Земли на расстоянии 6,16 миллиона километров (ближе, чем его предшественник 1998 OR2) со скоростью 12 километров в секунду.

Астероид 136795 1997 BQ открыли 16 января 1997 года, его относят к группе Аполлона. Он пересекает орбиту Земли своей траекторией, но оба небесных тела в этот раз разминутся.

Орбита Земли обозначена синим, астероида 136795 1997 BQ - белым, пунктиром - орбита Меркурия, Венеры и Марса (фото: Credit)

Отметим, что в NASA потенциально опасными астероидами называют небесные тела размером свыше 140 метров, и близость которых к планете менее 7,5 миллиона километра. 136795 1997 BQ попадает под эти критерии.

Астероид летит к Земле (видео: YouTube)

А вот следующая встреча астероида с Землей "запланирована" на 28 мая 2147 года. Тогда он промчится на большем расстоянии - примерно 9,5 миллиона километра.

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