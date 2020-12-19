Потемнение в глазах может быть смертельно опасным: когда надо "бить тревогу"

Довольно часто возникает такое неприятное состояние, как резкое потемнение в глазах. Причин проблемы может быть несколько. Резкая потеря контроля сопровождается сильными головокружением у человека и снижением артериального давления.

По информации Ukr.Mediа, есть три основные причины потемнения в глазах. Прежде всего, такой симптом возникает, когда человек резко встает с постели или со стула. Дискомфорт может быть единичным или регулярно повторяться.

Специалисты объясняют, что из-за резкого вставания в мозге может снизиться содержание крови, которая устремляется вниз. Организм сразу реагирует на это и сердце начинает биться сильнее, усиливается кровоток и сужаются сосуды. Такое явление в медицине называется "ортостатическая гипотензия".

Также спровоцировать обморок может реакция нервной системы на определенные раздражители. Речь идет о стрессовых ситуациях, сильном страхе или физическом напряжении. В такой ситуации организм замедляет частоту сердечных сокращений и снижает давление.

Другим фактором, который может привести к потемнению в глазах, есть сердечно-сосудистые проблемы. В частности, это аритмия, сердечная недостаточность и проблемы с работой клапанов. В случае таких заболеваний, сердцу трудно качать кровь и ее недостаток приводит к кислородному голоданию мозга. Что проявляется потемнением в глазах, головокружением, головной болью и тому подобное.

Медики отмечают, если темнеет в глазах регулярно, то нужно немедленно обратиться за помощью к специалистам. Ведь, кроме дискомфорта, во время головокружения есть риск потери сознания. А это, в свою очередь, может быть смертельно опасно. У человека, который находится без сознания более минуту, нарушается кровообращение и ткань мозга может начать отмирать.

Поэтому, специалисты настойчиво призывают немедленно вызвать "скорую", если после потери сознания прошла минута и человек не пришел в сознание. Также немедленно нужно обращаться к медикам, если в течение минуты не проходит потемнение в глазах.

В то же время, если помутнение в глазах случается не часто, то это не является большой проблемой. Но в такой ситуации ни в коем случае нельзя делать резких движений. Нужно прилечь на кровать и поднять ноги, положив их на подушку или валик. Таким образом кровь скорее транспортируется к мозгу, а давление придет в норму.

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