Потап розповів, що робить за кордоном, і це обурило українців: "Чомусь для них кордони відкриті"

Що Потап робить за кордоном

Продюсер вже декілька днів перебуває у США. Потап вирушив до Маямі зі своєю дружиною Настею Каменських. Там вона презентує нову пісню. А сам продюсер, за його словами, будує "складні бізнес-схеми".

"Працюючи з музикою, це не тільки створення, це постійне спілкування з художником, побудова складних бізнес-схем, відрядження та потужний нетворкінг", - написав репер під новим фото з Маямі.

Потап показався у США (фото: instagram.com/realpotap)

Як на це реагують українці

Новий допис Потапа обурив користувачів. Українці лютують, у коментарях вони пишуть, що не розуміють, чому репер має можливість перебувати за кордоном, коли в Україні триває повномасштабна війна.

Зокрема, користувачі пишуть:

"Мда, чомусь для них кордони відкриті"

"Комусь весело…А комусь холодно в окопах"

"Потап, яке ж ти г*мно... Поваги до тебе немає ніякої!"

"Нащо взагалі це виставляти? Зовсім дах поїхав! Взагалі можете не повертатися, як тебе відпускають з України?".

Реакція українців на новий допис Потапа (скріншоти)