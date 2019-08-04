Потап за границей "подхватил" серьезное заболевание: состояние артиста (фото)

Потап и Настя Каменских после долгого пребывания в Италии путешествуют по Франции
Алексей Потапенко и Анастасия Каменских – супруги, которые недавно второй раз отправились праздновать свой медовый месяц. Во время отдыха за границей украинский рэпер, более известный как Потап, опубликовал фотографию, которая вызвала у фанатов массу вопросов. На снимке видно, что у артиста серьезное заболевание глаза. Снимок опубликован в профиле Потапа в Instagram.
Исполнитель опубликовал в сети фотографию, на которой он изображен рядом со своей супругой Настей. Артисты выглядят загорелыми и немного уставшими, но счастливыми. Но есть одно но: у Потапа опух левый глаз. Судя по историям, которые артист выкладывает у себя на странице, говорить о том, что ему что-то угрожает - не приходится.
Потап и Настя празднуют медовый месяц – рэпер подхватил инфекционное заболевание (фото: instagram.com/realpotap)
В сети сразу же начали интересоваться, почему у артиста травма глаза:
Потап и Настя празднуют медовый месяц – рэпер подхватил инфекционное заболевание (скриншоты: instagram.com/realpotap)
Напомним, что ранее Каменских очаровала семейной идиллией на отдыхе с Потапом.