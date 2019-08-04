Потап за границей "подхватил" серьезное заболевание: состояние артиста (фото)

Потап и Настя празднуют медовый месяц – рэпер подхватил инфекционное заболевание (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап и Настя Каменских после долгого пребывания в Италии путешествуют по Франции

Алексей Потапенко и Анастасия Каменских – супруги, которые недавно второй раз отправились праздновать свой медовый месяц. Во время отдыха за границей украинский рэпер, более известный как Потап, опубликовал фотографию, которая вызвала у фанатов массу вопросов. На снимке видно, что у артиста серьезное заболевание глаза. Снимок опубликован в профиле Потапа в Instagram.

Исполнитель опубликовал в сети фотографию, на которой он изображен рядом со своей супругой Настей. Артисты выглядят загорелыми и немного уставшими, но счастливыми. Но есть одно но: у Потапа опух левый глаз. Судя по историям, которые артист выкладывает у себя на странице, говорить о том, что ему что-то угрожает - не приходится.

Потап и Настя празднуют медовый месяц – рэпер подхватил инфекционное заболевание (фото: instagram.com/realpotap)

В сети сразу же начали интересоваться, почему у артиста травма глаза:

А что с глазом?

Отвечая про глаз, ячмень по ходу, или комарик любви цапнул!

Счастливые!!! Сердце радуется, глядя на вас!

Леха, что с глазом?

Ячмень у него на глазу. Красивая пара.

А что у Потапа с левым глазом?

Потап и Настя празднуют медовый месяц – рэпер подхватил инфекционное заболевание (скриншоты: instagram.com/realpotap)

Напомним, что ранее Каменских очаровала семейной идиллией на отдыхе с Потапом.