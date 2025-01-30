Потап анонсував концерт за кордоном і розлютив українців: "Чому не в окопі?"

Він записав відео зустрічі з євреєм, на якому він розмовляє ламаною англійською, а також розповів, що виступить у Хайфі 28 лютого. Про майбутній захід Потап також написав у пості англійською, українською та російською мовами.

Як відреагували в мережі

Публікацію тут же почали коментувати підписники Потапа, яких розгнівала його чергова поява з анонсом концерту за кордоном, а також російська мова. Дехто запропонував йому заспівати зі ще одним артистом-втікачем - Олегом Винником, який також нещодавно анонсував концерт у Європі:

"Потрібно терміново дует із Винником і на підтанцьовку Влада Яму"

"Тільки ка**пи підтримають. Українці посилають "за кораблем"

"Яке конч...е. Відбите від реальності"

"Уже не знає, де себе всунути, клоун"

"Кринжатина"

"Ось і нагрянули старість і маразм"

"Іспанський сором"

"Казковий персонаж"

"Минув твій час! Ти вже не цікавий публіці ще й з такою маячнею!"

"Давай уже в Київ приїжджай, буде тобі funny"

"Ганьба"

"Чому не в окопі? Не для війни народжений?"

"Потап, зараз не 2005 рік, ребрендинг не в тему"

"Потап, гоу в посадку, снаряди тягати"

"Цей концерт може викликати тільки блювотний рефлекс"

"Мені здається, спортивний костюм Адідас і золотий ланцюжок на шиї вже не актуальні років 15".



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Що відомі люди говорять про Потапа, який втік під час війни

Нагадаємо, артист виїхав із країни вже після 24 лютого 2022 року. Водночас він жодного разу не пояснив публічно, як саме він перетнув кордон під час воєнного стану.

Багато публічних людей висловлюють свою думку, що робити з Потапом, а також іншими артистами-втікачами, які живуть своє краще життя за кордоном, поки в Україні гинуть і військові, і цивільні, зокрема й діти.

Так, за словами співачки Оксани Білозір, артисти, які обрали життя в чужих країнах у період великої російсько-української війни, навряд чи повернуться додому. Також, на її думку, вони відчувають "прихований сором" і страх перед українцями, які залишилися на Батьківщині.

Народна артистка України Наталія Бучинська сказала, що "кожного розсудить Бог і, звичайно, час".

Продюсер Ігор Кондратюк нічого хорошого не може сказати ні про Потапа, ні про Винника.

А шоумен Анатолій Анатоліч, який є багатодітним батьком і має право виїхати з України під час війни, проте залишається в країні, зазначив, що Потап упустив щось важливе, і після цього його кар'єра вже втратила таку популярність, як була раніше.



Співак під час війни живе за кордоном (фото: instagram.com/realpotap)