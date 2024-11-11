Посуха, бруд і невиліковні хвороби. Як зміна клімату впливає на наше здоров'я і що буде далі

Експерти б'ють на сполох: екстремальні погодні явища, забруднення повітря та поширення інфекційних хвороб, спричинених зміною клімату, становлять безпрецедентну загрозу для здоров'я людей по всьому світу.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про те, як зміна клімату впливає на здоров'я українців та людей в усьому світі.

Як глобальне потепління впливає на здоров’я

Сильна спека

Експерти Кліматичного моніторингу ЄС заявили, що 2024 рік "майже стовідсотково" стане найспекотнішим роком в історії. Також очікується, що це буде перший рік, який буде більш ніж на 1,5 градуса за Цельсієм теплішим, ніж середній показник доіндустріального періоду 1850-1900 років.

Згідно з останнім звітом групи, із 15 способів впливу зміни клімату на здоров’я, які відстежують експерти в рамках The Lancet Countdown, 10 "сягнули нових рекордів".

"Кількість людей старше 65 років, які померли від спеки, зросла на 167% з 1990-х років, що є одним із найвищих показників за останній час", - йдеться у звіті.

Екстремальна спека призводить до численних ризиків для здоров’я, таких як захворювання нирок, інсульти, несприятливі результати вагітності, серцево-судинні та респіраторні захворювання, відмова органів і, зрештою, смерть.

"Цей рік підкреслив зростаючий вплив потепління клімату на здоров’я та добробут людей", - заявила виконавчий директор Глобального альянсу клімату та здоров’я Джені Міллер.

Для прикладу вона наводить надзвичайну спеку, яка призвела до 700 смертей і понад 40 тисяч випадків теплового удару в Індії, аномальні зливи, які спричинили руйнування дамби в Нігерії, що призвело до 320 загиблих, а також те, що 48 із 50 штатів США "переживають помірну або сильну посуху".

Тим часом Іспанія все ще оговтується від найстрашніших повеней за останні десятиліття, а деякі американські регіони і Куба - від нещодавніх руйнівних ураганів.

Очікується, що цього річна посуха, повені та інші екстремальні погодні явища вдарять по світових посівах, що призведе до зростання голоду в багатьох регіонах планети вже найближчим часом.

Крім всього іншого екстремальні погодні явища та кліматичні зміни можуть призводити до стресу, депресії та інших психічних розладів.

Забруднення повітря

Майже все населення світу (а точніше - 99%) дихає повітрям, рівень забруднення якого перевищує норми Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Встановлено, що це збільшує ризик респіраторних захворювань, інсультів, захворювань серця, раку легенів, діабету та інших проблем зі здоров’ям, становлячи загрозу, яку порівнюють з курінням.

За даними ВООЗ, із забрудненням повітря пов’язані майже сім мільйонів передчасних смертей на рік.

Разом з тим останній звіт організації Lancet Countdown показав, що смертність від забруднення повітря, пов’язаного з викопним паливом, зменшилася майже на 7% з 2016 по 2021 рік. Головним чином завдяки боротьбі з використанням вугілля у промисловості.

Інфекційні хвороби

Зміна клімату означає, що комарі, птахи та ссавці будуть виходити за межі своїх звичних ареалів проживання, поширюючи з собою інфекційні захворювання на нові території. Лихоманка денге, хвороба Чикунгунья, вірус Зіка, вірус Західного Нілу та малярія - ось лише частина хвороб, що передаються комарами й можуть поширюватися ширше у світі під впливом глобального потепління.

За даними Lancet Countdown, за останні 60 років ризик передачі від одного комара, який поширює лихоманку денге, зріс на 43%. Минулого року було зафіксовано новий світовий рекорд у понад п’ять мільйонів випадків цієї хвороби.

Річ в тому, що шторми та повені створюють застійну воду, яка є місцем розмноження комарів, а разом з тим також збільшують ризик захворювань, що передаються через воду, таких як холера, черевний тиф і діарея.

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що зміна клімату - це питання життя і смерті. Необхідні термінові та рішучі дії на глобальному рівні для скорочення викидів парникових газів та адаптації до наслідків кліматичної кризи.

COP29

Зазначимо, що 11 листопада у Баку стартувала велика кліматична конференція ООН COP29 - зустріч представників урядів, експертів, громадських активістів та бізнесу з усього світу, присвячена обговоренню та пошуку рішень глобальної кліматичної кризи.

Одним з ключових питань на COP29 є забезпечення достатнього фінансування для допомоги країнам, що розвиваються, у боротьбі зі зміною клімату.

Також будуть обговорені стратегії адаптації до вже відчутних наслідків глобального потепління, таких як підвищення рівня моря, екстремальні погодні явища та втрата біорізноманіття.

В рамках COP29 учасники обмінюються досвідом у розробці та впровадженні нових технологій для боротьби зі зміною клімату, таких як відновлювані джерела енергії, енергоефективність та захоплення вуглецю.

Україна попри повномасштабну війну також представлена на конференції. Цього року український павільйон втілює ідею спільних зусиль, що проростають у великі зміни. На стінах, виготовлених з українського екологічного паперу з живим насінням, представлені понад 50 екологічних ініціатив держави, бізнесу та громадськості.

Павільйон перетворився у арт-обʼєкт: його прикрасила розписом у понад 120 кв. м художниця Олександра Жумайлова.

Український павільйон на COP29 (фото: Gres Todorchuk)

Після завершення конференції павільйон буквально проросте, адже фрагменти стін відправлять партнерам України для висадження як символ спільних зусиль, що формують майбутнє.

Український павільйон на COP29 (фото: Gres Todorchuk)

Також на конференції представники нашої країни представлять агро-інновації, законопроєкт України по кліматичній нейтральності до 2050, 8 пункт Формули миру про екологічну безпеку та факти екоциду, які Росія завдала Україні та іншим країнам.

Український павільйон на COP29 (фото: Gres Todorchuk)

