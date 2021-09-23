Поступают в больницу с сопутствующими заболеваниями: врач рассказал, кого нужно беречь от коронавируса

Он отметил, что сейчас в Украине циркулируют и другие респираторные заболевания. Пациенты массово жалуются на насморк, кашель, боли в горле. Но тесты показывают, что это не коронавирус.

"Особенно примечательно, что сейчас циркулируют и другие респираторные вирусы — люди массово жалуются на насморк, кашель, боли в горле. Но во время проверки, это оказывается не ковид. Так что природа берет свое — сидение дома взаперти не дает гарантии, что вирусы исчезают. Что-то идет, другое появляется. Стерильные условия и прятки по домам не изменят ситуацию в корне. Нужно закалять иммунитет и вести здоровый образ жизни. Это хорошая гарантия успешной победы над вирусами", - объяснил врач.

Он добавил, что в стационарах больниц сейчас много пациентов и у многих есть сопутствующие заболевания.

"В больницах действительно много и тяжелых ковидных пациентов. И поступает их сейчас гораздо больше, чем летом. Это — правда. Люди с сердечными и эндокринными заболеваниями, с ослабленным иммунитетом и подорванным здоровьем — это и основная группа, на кого следует обратить внимание", - подчеркнул Дубровский.

Также специалист отметил, что ситуация непростая из-за плохой работы первичной системы. Семейные врачи отправляют в стационар многих пациентов, у которых анализы показали коронавирус или на КТ появилась пневмония. Как отмечает Дубровский, врачи не хотят браться за таких пациентов и для перестраховки отправляют их сразу в больницу.

"К величайшему сожалению, заражаются дедушки и бабушки не только при проведывании родственниками, но и часто в поликлинике, и даже в других стационарах, обычных", - добавил медик.