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Поступают в больницу с сопутствующими заболеваниями: врач рассказал, кого нужно беречь от коронавируса

Автор: Анна Шиканова

В Украине снова начало расти количество пациентов с коронавирусом в больницах. В стационар стали попадать пациенты с тяжелым течением болезни.

Как рассказал врач-инфекционист Киевской клинической больницы №4 Евгений Дубровский, большинство пациентов – с сопутствующими заболеваниями.

Он отметил, что сейчас в Украине циркулируют и другие респираторные заболевания. Пациенты массово жалуются на насморк, кашель, боли в горле. Но тесты показывают, что это не коронавирус.

"Особенно примечательно, что сейчас циркулируют и другие респираторные вирусы — люди массово жалуются на насморк, кашель, боли в горле. Но во время проверки, это оказывается не ковид. Так что природа берет свое — сидение дома взаперти не дает гарантии, что вирусы исчезают. Что-то идет, другое появляется. Стерильные условия и прятки по домам не изменят ситуацию в корне. Нужно закалять иммунитет и вести здоровый образ жизни. Это хорошая гарантия успешной победы над вирусами", - объяснил врач.

Он добавил, что в стационарах больниц сейчас много пациентов и у многих есть сопутствующие заболевания.

"В больницах действительно много и тяжелых ковидных пациентов. И поступает их сейчас гораздо больше, чем летом. Это — правда. Люди с сердечными и эндокринными заболеваниями, с ослабленным иммунитетом и подорванным здоровьем — это и основная группа, на кого следует обратить внимание", - подчеркнул Дубровский.

Также специалист отметил, что ситуация непростая из-за плохой работы первичной системы. Семейные врачи отправляют в стационар многих пациентов, у которых анализы показали коронавирус или на КТ появилась пневмония. Как отмечает Дубровский, врачи не хотят браться за таких пациентов и для перестраховки отправляют их сразу в больницу.

"К величайшему сожалению, заражаются дедушки и бабушки не только при проведывании родственниками, но и часто в поликлинике, и даже в других стационарах, обычных", - добавил медик.

Напомним, ранее мы писали о том, что доктор назвала условие, при котором COVID-19 к вам никогда не прицепится.

А также рассказывали о том, что Комаровский четко ответил, защитит ли прививка от штамма "Дельта".

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