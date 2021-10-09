Пострадавшую от нападения насильника в поезде "Укрзализныци" возмутила сумма компенсации

"Укрзализныця" выплатит 100 тысяч гривен моральной компенсации Анастасии Луговой, которая стала жертвой жестокого избиения с попыткой изнасилования в поезде Мариуполь-Киев. Сама же пострадавшая признается, что не довольна такой суммой.
Об этом она рассказала в эфире программы "Сніданок з 1+1".
Резонансное ЧП с нападением произошло в августе прошлого года, а сам насильник Виталий Рудзько, имевший несколько судимостей, в апреле умер в СИЗО - от него Луговая не получила ни копейки компенсации.
Сейчас суд принял решение, обязав УЗ сделать выплату, и назначил соответствующую сумму.
Но вместо 100 тысяч Анастасия просила о компенсации в размере полумиллиона за двоих - за себя и маленького сына, на газах у которого и происходило тогда нападение маньяка-безбилетника, ворвавшегося к ним в купе.
По прошествию года женщина до сих пор вынуждена посещать врачей, а также общается с психологами после пережитого.
"До сих пор я посещаю остеопата, у меня есть нарушения хрящей шеи. Смещение от удара произошло. До сих пор прохожу лечение, потому что есть еще шишки на лбу. Кроме того, надо вставить брекеты... Также работаю с психологами", - рассказала она и добавила, что все это требует денег.
Видео: "Укрзализныцю" обязали выплатить 100 тысяч компенсации пассажирке, которую избили и чуть не изнасиловали в поезде
После смерти насильника от рака мозга полиция закрыла дело, но Луговая также судилась и с "Укрзализныцей", которая не смогла обеспечить ее безопасность.
Отметим, что вопиющий случай с нападением в поезде вызвал огромный резонанс в обществе, после чего в некоторых поездах "Укрзализныци" стали внедрять специальную охрану.