Пострадавшую от нападения насильника в поезде "Укрзализныци" возмутила сумма компенсации

Резонансное ЧП с нападением произошло в августе прошлого года, а сам насильник Виталий Рудзько, имевший несколько судимостей, в апреле умер в СИЗО - от него Луговая не получила ни копейки компенсации.

Сейчас суд принял решение, обязав УЗ сделать выплату, и назначил соответствующую сумму.

Но вместо 100 тысяч Анастасия просила о компенсации в размере полумиллиона за двоих - за себя и маленького сына, на газах у которого и происходило тогда нападение маньяка-безбилетника, ворвавшегося к ним в купе.

По прошествию года женщина до сих пор вынуждена посещать врачей, а также общается с психологами после пережитого.

"До сих пор я посещаю остеопата, у меня есть нарушения хрящей шеи. Смещение от удара произошло. До сих пор прохожу лечение, потому что есть еще шишки на лбу. Кроме того, надо вставить брекеты... Также работаю с психологами", - рассказала она и добавила, что все это требует денег.

Видео: "Укрзализныцю" обязали выплатить 100 тысяч компенсации пассажирке, которую избили и чуть не изнасиловали в поезде