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Пострадавшую от нападения насильника в поезде "Укрзализныци" возмутила сумма компенсации

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Суббота 09 октября 2021 17:24
Пострадавшую от нападения насильника в поезде "Укрзализныци" возмутила сумма компенсации Коллаж РБК-Украина: избитая в поезде женщина получит компенсацию от "Укрзализныци"
Автор: Владимир Костырин

"Укрзализныця" выплатит 100 тысяч гривен моральной компенсации Анастасии Луговой, которая стала жертвой жестокого избиения с попыткой изнасилования в поезде Мариуполь-Киев. Сама же пострадавшая признается, что не довольна такой суммой.

Об этом она рассказала в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Резонансное ЧП с нападением произошло в августе прошлого года, а сам насильник Виталий Рудзько, имевший несколько судимостей, в апреле умер в СИЗО - от него Луговая не получила ни копейки компенсации.

Сейчас суд принял решение, обязав УЗ сделать выплату, и назначил соответствующую сумму.

Но вместо 100 тысяч Анастасия просила о компенсации в размере полумиллиона за двоих - за себя и маленького сына, на газах у которого и происходило тогда нападение маньяка-безбилетника, ворвавшегося к ним в купе.

По прошествию года женщина до сих пор вынуждена посещать врачей, а также общается с психологами после пережитого.

"До сих пор я посещаю остеопата, у меня есть нарушения хрящей шеи. Смещение от удара произошло. До сих пор прохожу лечение, потому что есть еще шишки на лбу. Кроме того, надо вставить брекеты... Также работаю с психологами", - рассказала она и добавила, что все это требует денег.

Видео: "Укрзализныцю" обязали выплатить 100 тысяч компенсации пассажирке, которую избили и чуть не изнасиловали в поезде

После смерти насильника от рака мозга полиция закрыла дело, но Луговая также судилась и с "Укрзализныцей", которая не смогла обеспечить ее безопасность.

Отметим, что вопиющий случай с нападением в поезде вызвал огромный резонанс в обществе, после чего в некоторых поездах "Укрзализныци" стали внедрять специальную охрану.

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Укрзализныця
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