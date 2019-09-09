ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пострадавший в реанимации: на украинском курорте иностранец напал на полицейского

STYLERЖизнь    09.09.2019 - 21:02
Пострадавший в реанимации: на украинском курорте иностранец напал на полицейского
Под Одессой зверски избили полицейского (Коллаж РБК-Украина)

В полиции рассказали, что стало причиной конфликта

В курортном городе Черноморск, в Одесской области, произошел неприятный инцидент между полицейским и иностранным гражданином. Детали конфликта рассказали в издании "Думская" со ссылкой на источники в полиции области.

Как рассказали в полиции, конфликт между гражданином Молдавии, боксером и украинским полицейским, который на тот момент был не при исполнении служебных обязанностей, произошел возле одного из развлекательных учреждений в Черноморске.

Конфликт между мужчинами произошел на бытовой почве. Сначала они громко ссорились, а потом разбирательства переросли в драку. В результате потасовки гражданин Украины получил серьезную черепно-мозговую травму. Его состояние оценивается как тяжелое и он помещен в реанимацию.

"У него тяжелые травмы головы, была проведена трепанация черепа и сейчас он находится в реанимации" – рассказали в пресс-службе полиции Одесской области.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Гражданина Молдавии задержали и решается вопрос о мере пресечения. Проводится расследование и опрашиваются свидетели инцидента.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Днепре живодер перерезал горло своей собаке на глазах у детей.

А также рассказывали о том, что в Кременчуге охранник ночного клуба зверски избил молодого парня на глазах у других посетителей заведения.

Чуть не сбил человека: под Киевом пьяный прокурор неадекватно себя вел с полицией (видео) В Запорожье жестоко подрались девочки-подростки: мальчики снимали на видео
Новости Украины нападениедракаполиция
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь