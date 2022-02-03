Выпадение волос и нарушение сна: врачи назвали основные симптомы постковидного синдрома

Часто у людей, перенесших COVID-19 могут появиться определенные осложнения. В частности, постковидный синдром не зависит от сложности течения болезни. К тому же его невозможно предугадать заранее.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".
Так, постковідний синдром длится от 5 до 12 недель.
Основные симптомы:
Отметим, что пока нет точного перечня симптомов и состояний, которые могут характеризовать постковідний синдром.
Кроме того, врачи рекомендуют придерживаться режима сна, сбалансированного питания, умеренной физической активности.
Также важно выполнять упражнения для тренировки мозга и когнитивных способностей. К тому же не нужно забывать о прогулках на свежем воздухе.
Ранее мы сообщали, что делать, если отказали в вакцинации.
Также мы писали, что Комаровский разнес популярное лекарство от COVID.