Выпадение волос и нарушение сна: врачи назвали основные симптомы постковидного синдрома

Так, постковідний синдром длится от 5 до 12 недель.

Основные симптомы:

длительное восстановление после инфицирования COVID-19;

слабость;

упадок сил;

длительный кашель;

одышка;

потеря вкуса и обоняния;

нарушения сна и сознания;

тревожность депрессия;

головная боль;

суставной синдром;

выпадение волос;

расстройства эндокринной системы.

Отметим, что пока нет точного перечня симптомов и состояний, которые могут характеризовать постковідний синдром.

Кроме того, врачи рекомендуют придерживаться режима сна, сбалансированного питания, умеренной физической активности.

Также важно выполнять упражнения для тренировки мозга и когнитивных способностей. К тому же не нужно забывать о прогулках на свежем воздухе.

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